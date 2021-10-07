歐天然氣2天飆升60%

天然氣價格大漲，使歐洲和亞洲國家競相爭奪天然氣輪的供應。(路透資料照片)

由於供給依然吃緊，歐洲天然氣 價格短短兩日內大漲60%，延續當地能源價格近來的凌厲漲勢，也迫使歐盟 當局承諾，會迅速展開行動以保護經濟。東北亞液化石油 天然氣（LNG）的現貨價，6日也改寫歷史新高價位紀錄，單日漲幅也是歷來僅見。

荷蘭天然氣現貨價格6日盤中躍漲40%，至每百萬瓦時（MWh）162.125歐元，締造歷史新猷，過去兩日累計漲幅更達到60%。在英國交易的天然氣期貨，同日盤中則攀抵每熱能單位407.82便士，漲幅達39%，也創下歷史新高。

同日，標普全球普氏的數據顯示，亞洲LNG價格指標Japan/Korea Marker（JKM）躍漲16.655美元，至每百萬英熱單位（mmBtu）56.326美元。標普全球普氏亞洲LNG價格部門負責人肯尼斯‧傅（音譯）表示，這是單日最大漲幅，歐洲天然氣價格暴漲，已對亞太LNG帶來漲價壓力，隨著北半球時序入冬，帶動民眾取暖需求，使全球天然氣和煤炭供不應求情況惡化。能源價格居高不下可能推升通膨，和開始抑制工業生產。

顧問業Engie EnergyScan分析師表示，目前狀況非比尋常，全球天然氣市場從未面臨亞洲和歐洲的買家必須激烈爭奪少數的天然氣輪，因為歐洲本該由管線獲取豐沛的天然氣供應。

天然氣大漲，電價隨之飆升，為此歐盟能源執委西姆森表示，計劃年底前修正天然氣市場相關規範，避免能源成本飆漲阻礙復甦。