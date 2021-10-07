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壓通膨 紐西蘭央行升息1碼

編譯黃淑玲、林奇賢／綜合報導
紐西蘭央行宣布升息1碼，為七年來首度升息，並暗示將進一步調升利率，以遏制通膨、抑制房市。（路透）
紐西蘭央行宣布升息1碼，為七年來首度升息，並暗示將進一步調升利率，以遏制通膨、抑制房市。（路透）

紐西蘭央行宣布升息1碼，為七年來首度升息，並暗示將進一步調升利率，以遏制通膨、抑制房市，這也代表紐國加入南韓、挪威的行列，成為新冠肺炎疫情爆發以來第三個升息的已開發國家。

紐國央行官員6日決議，官方現金利率（OCR）調升1碼至0.5%，符合多數經濟學家預期。

此前央行一直將利率維持在0.25%歷史低點，時間長達18個月。

外界原本預料紐國央行8月就開始升息，但在8月決議日當天，Delta變種病毒入侵紐國，迫使當局宣布全國進入封鎖狀態，紐國央行也因此暫緩升息。

由於紐國第一大城奧克蘭的疫情持續惡化，因此當局一再延長該城市的封鎖措施。

如今，紐國央行認為，若政府鬆綁對奧克蘭的封鎖措施，紐國經濟將迅速復甦，「防疫管制措施並未大幅改變通膨和就業的中期展望」，且新冠疫苗開打和刺激措施所帶動的經濟復甦，加重了全球通膨壓力。

紐國央行估計，通膨率在短期內將達到4%以上，超出1%至3%的通膨目標區間，中期才會回落至2%。

紐國央行並指出，紐國房價「難以持續」，而緊縮的措施與較高的房貸利率，將有助於避免房市崩跌。

紐國央行說：「隨時間推移，預計會進一步縮減貨幣刺激政策。」

對此經濟學家預估，紐國基準利率明年底前將達到1.5%，2023年底前進一步升至1.75%。

紐西蘭宣布升息，使該國加入南韓、挪威行列，即央行在疫情期間實施的超寬鬆貨幣政策，將逐步退場。

消息一度激勵紐元由貶轉升，但稍後又回落轉貶，使紐元兌美元6日盤中貶0.19%，報1紐元兌0.6950美元。

不過，儘管紐國計畫啟動升息循環，但Delta變種病毒仍可能打亂升息腳步，且紐國僅42%民眾接種兩劑新冠疫苗，進度落後於其他已開發國家。

央行 升息 利率

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