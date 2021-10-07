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沙國銷往亞洲原油 降價

編譯林奕榮、黃淑玲／綜合報導

沙烏地阿拉伯6日決定調降11月銷往亞洲的原油官方售價；而這項決定將讓煉油利潤升高，預料業者將要求沙國按合約全數供應。

沙烏地國營的沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）把11月銷往遠東的阿拉伯輕質原油售價每桶調降40美分，較阿曼／杜拜平均售價高1.3美元，溢價為3月以來最小。此外，沙烏地也調降銷往美國、地中海和西北歐地區幾乎所有等級油品的售價。

歐洲和亞洲的天然氣短缺，提振發電用原油的需求，但以沙烏地為首的石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）4日仍決定維持逐步增產步調，引發原油價格飆漲。

沙烏地調降阿拉伯輕質原油官方售價，符合市場預期；今年來布蘭特原油已上漲近60%，因主要經濟體持續自新冠疫情中復甦，且OPEC+維持供給限制。沙烏地阿拉伯國家石油公司執行長納瑟4日表示，原油需求攀至每天50萬桶，因一些企業和電力生產商被迫從天然氣改用原油。高盛說，石油消耗量還會再攀高。

彭博資訊指出，沙國降價將讓煉油業者的利潤提高，亞洲客戶可能會要求沙國按合約全數供應。知情人士透露，至少已有四家亞洲買主將要求沙國按照11月合約全數供應，其中兩位已要求沙國超額供應。在這波危機中，煉油廠大賺，將原油提煉成柴油的獲利已攀抵2020年1月以來最高。

Aramco也是大贏家，從9月至今股價漲逾7%，市值站回2兆美元大關；反觀蘋果公司同期股價跌逾6%。

另有報導指出，亞洲買主也出高價搶購其他各類燃料，能拿來供應暖氣或發電的丙烷、柴油、燃料油等，需求大增。高盛集團預估市場緊缺狀態會帶動今年稍晚的原油消耗。中國當局已經下令不計任何代價，確保今年冬天能源供給充足。

亞洲丙烷目前已漲到至少是2016年以來最高價。燃油現在與去年同期相比，價格上漲近一倍。

石油 沙烏地阿拉伯 高盛

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