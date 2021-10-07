全球監管穩定幣 跨一步

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因穩定幣（stablecoin）對金融體系影響力日增，全球主管當局6日提案，朝監管這項數位資產跨出第一步，未來監管方式將比照傳統支付公司。

穩定幣是釘住美元等國幣的數位貨幣，標榜兼具美元等實體貨幣的穩定性，以及比特幣等虛擬貨幣 的線上交易便利性。穩定幣市場迅速成長，目前規模達1,300億美元，透明性卻有限，引起各國當局關注。

例如，臉書2019年宣布推出穩定幣「Diem」（當時稱為「Libra」），就引起各國政府和央行 關切，擔心新的支付貨幣橫空出世卻不受監管。

後來「Diem」的野心大幅收斂，打算改推釘住美元的穩定幣。

國際證券 管理機構組織（IOSCO），以及隸屬國際清算銀行（BIS）的支付暨市場基礎設施委員會（CPMI）6日提出一套綱領，擬把規範大型清算、結算和支付公司的現行規定，套用在具有「系統重要性」（即使用廣泛的）穩定幣上，目標是建立一套通行全球的穩定幣監管制度。

這份報告指出，監管當局無意為穩定幣另立標準，打算採用2012年為「重要金融市場基礎設施」訂出的原則，包括治理原則，必須清楚揭露管理架構以及與任何相關公司之間的安排。

此外，報告強調，穩定幣的信用或流動性風險必須是「零或微乎其微」，否則一旦與緊釘的基礎資產脫鉤，用戶就會承受風險。

報告也建議，穩定幣監管框架必須考量到，持有者對發行者或基礎資產是否具有法律索賠權。

上述提案將交付公眾諮詢，預計明年初定案。

監管當局主張，針對同類型的公司與其伴隨的風險，應採用同一套規則。這意味穩定幣業者須成立一個法律實體，明訂公司治理和風險管理方式，比如遭遇網路攻擊時會如何因應。