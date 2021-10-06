我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

諾貝爾化學獎頒德、美學者 表彰研發不對稱有機催化

臉書缺德？吹哨者的國會證詞與「屠龍諫言」大戰

力挺三星、SK 南韓政府對美方擬祭出DPA嚴正關切

編譯湯淑君／綜合外電
南韓政府準備挺身捍衛三星電子和SK海力士的利益，對美方醞釀祭出「國防生產法」（DPA）、要求半導體公司提供機密資料一事，表示嚴正關切。 路透
南韓政府準備挺身捍衛三星電子和SK海力士的利益，對美方醞釀祭出「國防生產法」（DPA）、要求半導體公司提供機密資料一事，表示嚴正關切。 路透

針對美國政府打算套用「國防生產法」（DPA）、要求半導體公司提供機密資料一事，南韓貿易當局6日公開表示「嚴正關切」，顯示首爾準備挺身捍衛兩大本土晶片製造商的利益。

韓國時報報導，針對華府要求在美國營運的南韓晶片製造商交出供應鏈相關機密資料一事，南韓產業通商資源部6日罕見地發布聲明，表示關切。產業通商資源部長呂漢辜（Yeo Han-koo）說：「美方要求涵蓋範圍甚廣，包括分享商業機密，從南韓觀點來看令人關切。」他已趁經濟合作發展組織（OECD）在巴黎舉行部長會議的場合，向美國貿易代表戴琪傳達此訊息。

在全球鬧晶片荒之際，華府醞釀援引冷戰時期的國家安全法，迫使半導體公司交出敏感資料。最近美國商務部長雷蒙多證實，倘若廠商未能分享更多有關供應短缺和囤貨的細節，美方可能祭出DPA。

美方已發出 「自願」問券調查，限半導體公司45天內提供資訊。南韓晶片大廠三星電子與SK海力士被敦促回答14項敏感問題，包括產量規劃、庫存量、客戶名單、管理規劃和目標營收等。

知情人士說，三星和SK不排除交出資料會讓英特爾等美國晶片廠取得競爭優勢的可能性，而美方這些要求也顯示華府支持英特爾強化晶圓相關產品組合。

美國 晶片 南韓

上一則

路透：輝達向歐盟開出讓步條件 盼獲准併購安謀

延伸閱讀

格芯申請IPO 籌資10億美元

格芯申請IPO 籌資10億美元
商務部長雷蒙多 將率團赴中「找商機」

商務部長雷蒙多 將率團赴中「找商機」
白宮半導體峰會23日三度登場 英特爾CEO、台積電將參加

白宮半導體峰會23日三度登場 英特爾CEO、台積電將參加
英特爾砸950億美元 歐洲蓋2晶圓廠

英特爾砸950億美元 歐洲蓋2晶圓廠

熱門新聞

美國民眾下回使用自動提款機(ATM)時，可能要注意一舉一動都正受到國稅局(IRS)注意；存款餘額超過600元的銀行戶頭，或者一年當中轉帳額度超過600元的帳戶，國稅局都想查看究竟，意味著每個有工作收入的美國民眾，都將成為適用對象。（美聯社）

華爾街日報社論：餘額逾600元銀行帳戶 IRS都想查看

2021-10-05 11:58
美股1日走高，投資人擺脫了不順的9月，新冠出現口服治療的消息提振了與經濟復甦相關的企業股價。圖為製藥商默克(Merck)。美聯社

默克發表新冠口服藥 道指大漲482點

2021-10-01 16:33
美國財政部長葉倫。歐新社

「X日」迫近 美國經濟可能大難臨頭

2021-10-01 11:00
「女股神」伍德認為未來5到10年，該擔心通貨緊縮而不是通貨膨脹。 取材自彭博資訊

投資人下個重大危機是？華爾街名人這麼看

2021-09-30 08:12
美國國債殖利率接近3個月高位，華府繼續陷入預算僵局，拖累科技股，使美股28日大跌。美聯社

利率飆+國會僵局 拖累科技股 道瓊跌569點

2021-09-28 16:40
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼對化解債限危機獻策：鑄1兆美元白金幣

2021-10-02 07:40

超人氣

更多 >
拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」

拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」
華爾街日報社論：餘額逾600元銀行帳戶 IRS都想查看

華爾街日報社論：餘額逾600元銀行帳戶 IRS都想查看
中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族

中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族
登雜誌封面被笑「梅根小跟班」 傳哈利王子氣炸

登雜誌封面被笑「梅根小跟班」 傳哈利王子氣炸
時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺

時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺