力挺三星、SK 南韓政府對美方擬祭出DPA嚴正關切

南韓政府準備挺身捍衛三星電子和SK海力士的利益，對美方醞釀祭出「國防生產法」（DPA）、要求半導體公司提供機密資料一事，表示嚴正關切。 路透

針對美國 政府打算套用「國防生產法」（DPA）、要求半導體公司提供機密資料一事，南韓 貿易當局6日公開表示「嚴正關切」，顯示首爾準備挺身捍衛兩大本土晶片 製造商的利益。

韓國時報報導，針對華府要求在美國營運的南韓晶片製造商交出供應鏈相關機密資料一事，南韓產業通商資源部6日罕見地發布聲明，表示關切。產業通商資源部長呂漢辜（Yeo Han-koo）說：「美方要求涵蓋範圍甚廣，包括分享商業機密，從南韓觀點來看令人關切。」他已趁經濟合作發展組織（OECD）在巴黎舉行部長會議的場合，向美國貿易代表戴琪傳達此訊息。

在全球鬧晶片荒之際，華府醞釀援引冷戰時期的國家安全法，迫使半導體公司交出敏感資料。最近美國商務部長雷蒙多證實，倘若廠商未能分享更多有關供應短缺和囤貨的細節，美方可能祭出DPA。

美方已發出 「自願」問券調查，限半導體公司45天內提供資訊。南韓晶片大廠三星電子與SK海力士被敦促回答14項敏感問題，包括產量規劃、庫存量、客戶名單、管理規劃和目標營收等。

知情人士說，三星和SK不排除交出資料會讓英特爾等美國晶片廠取得競爭優勢的可能性，而美方這些要求也顯示華府支持英特爾強化晶圓相關產品組合。