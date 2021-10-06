蘋果新機成本增 台積大贏家

研究機構TechInsights的拆解報告指出，蘋果 新款iPhone 13 Pro 128 GB硬體成本，比去年iPhone 12 Pro 128 GB高約21.5美元，主要拉升價格的零組件為A15處理器、儲存型快閃記憶體（NAND Flash）與螢幕。

法人指出，上述三項零組件提升新機成本，意味其產品單價（ASP）同步提高，其中，A15處理器由台積電 獨家操刀，與台廠最為相關，這代表台積電出貨A15處理器價格優於去年的A14處理器，由於蘋果已躍居台積電最大客戶，今年新處理器單價揚升，伴隨新機熱賣，台積電成為贏家之一。

業界傳出，此次A15處理器以台積電5奈米增強版製造，並且較前一代處理器有五大效能提升。至於另外兩項提升新機成本的零組件，NAND Flash主要由鎧俠、三星等日、韓業者提供；螢幕則由三星為主要供應商，均與台廠無關。

TechInsights指出，一如預期，iPhone 13 Pro新採用的元件和系統，占了大部分增加的成本，包括A15處理器、後鏡頭感測器、TrueDepth的重新包裝和改款，還有ProMotion 120Hz 的自適應螢幕更新率技術。ProMotion螢幕據估計成本較高。

值得注意的是，Techinsights這樣的分析純以硬體市價估算，未計入蘋果供應鏈、元件供應合約或製造訂單的因素，且未揭露個別零組件單價。蘋果執行長庫克經常批評這類分析大都不正確。