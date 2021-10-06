彭博商品價格指數 衝新高

主要商品價格5日盤中繼續走揚。（美聯社）

全球大宗商品行情持續走揚，一項追蹤主要商品價格的指數 更已衝上空前新高，反映新冠疫情後的原物料需求暴增、但供給陷入瓶頸，讓通膨壓力更令人擔憂。

追蹤23檔能源、金屬與農作物期貨價格的彭博大宗商品現貨指數（BCSI）4日大漲1.1%至516.84點，打破先前在2011年創下的歷史高點紀錄。該指數自去年3月的低點以來，已經大漲逾90%。

主要商品價格5日盤中繼續走揚，倫敦鋁價漲2.1%至每噸2,916美元，銅價漲1.3%至每噸9,250.5美元，國際油價 續漲1.5%，布蘭特油價漲破82美元，報每桶82.52美元，紐約棉花也刷新十年高點，成為每磅1.064美元。

彭博商品現貨指數中，漲幅最大的原物料包括天然氣 ，目前正因為歐洲與中國大陸「缺氣」而大幅飆漲，漲勢蔓延到其他市場。原油在石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）4日宣布照原定計畫增產、不另外追加產量下大漲，一些缺氣的發電需求正轉移到採購石油進行發電。彭博策略師指出，若OPEC+不加碼增產，布蘭特油價在年底前都將高於每桶80美元。

歐洲天然氣與電力價格也漲破歷史新高，指標性的荷蘭天然氣期貨價格飆漲15.3%，創下每百萬瓦小時111.4歐元（129.5美元）紀錄。英國的指標天然氣價格也暴漲14.8%，創每熱能單位（therm）282.19便士（3.84美元）的空前紀錄。德國的明年電價漲破每百萬瓦小時150歐元紀錄，下月與夏季的電價也同創新高。

銅、鋁都在遭遇供給不足問題，而巴西的大旱造成糖與咖啡價格飆漲。棉花在天候不佳，運輸遭遇瓶頸下上周漲至十年新高，帶動全球紡織產品價格上漲。

這波物價震撼已經讓許多分析師開始拿1970年代的停滯性通膨來做比較，當時油價飆漲導致物價飆升，但實質經濟成長停滯。多國的通膨壓力也持續加重，最新數據顯示，歐元區8月生產者物價指數（PPI）比去年同期大漲13.5%。