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亞馬遜黑五促銷提前開跑

編譯王巧文／綜合報導
搶攻早鳥商機，亞馬遜「黑色星期五」提前開跑。（路透）
搶攻早鳥商機，亞馬遜「黑色星期五」提前開跑。（路透）

美國電商龍頭亞馬遜（Amazon）宣布，「黑色星期五」特賣活動在4日開跑，成為亞馬遜歷來最早推出的「黑色星期五」活動，以吸引消費者提早採購禮物，搶占年底購物旺季商機。

CNBC報導，亞馬遜在4日推出「黑色星期五超值」（Black Friday-worthy）促銷活動，在未來兩個月，每天都會推出新的優惠商品，並提供「涵蓋各種類別的大折扣」，包括時裝、電子產品、家居用品及玩具等領域，折扣幅度從15至40％不等。

這項促銷活動也納入人氣品牌，例如蘋果、家電巨頭KitchenAid、玩具大廠孩之寶（Hasbro），亞馬遜將在特定日期推出這些品牌的促銷活動。

亞馬遜並宣布，旗下購物應用程式（App）推出一項新功能，讓美國Prime會員不用輸入送貨地址，便能向親朋好友發送禮物。

Prime會員只要在亞馬遜App上輸入收件者的電話號碼或電子郵件，對方就會接到通知。收件者也可在送禮者不知情的狀況下，將不喜歡的禮物換成禮品卡。

亞馬遜也在3日展開名為「Holiday Beauty Haul」美妝商品促銷活動，試圖吸引「黑色星期五」早鳥消費者，並提升在美妝線上銷售市場的市占率；美妝商品在疫情期間的銷售激增。

其他主要零售商也正試圖鼓勵消費者提早為年底假期採買禮物，以確保他們的禮品準時到貨。

目標百貨（Target）上周宣布，將於10月10日起推出為期三天的「Target Deal Days」購物活動，祭出涵蓋數千種商品的促銷活動，包括電玩、廚具。美國消費者今年在年終購物旺季的支出，預估將較去年同期大幅攀升，但零售商欲賺進豐厚獲利，先得面對通膨壓力、供應鏈受阻、人力短缺等一連串挑戰。

購物者可能也會感到頭疼，原因是需求激增，加上貨櫃短缺、港口塞港，已導致產品供應吃緊，涵蓋汽車、鞋子等商品。

疫情蔓延下，越南也被迫關閉工廠，迫使PacSun、Nike等品牌發布供應受影響的警告。

亞馬遜 黑色星期五 美國

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