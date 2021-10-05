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化石燃料需求大增 打擊全球能源轉型

編譯陳律安／綜合報導

全球煤炭和天然氣需求已超越新冠疫情爆發前的高峰，原油需求也逼近這項水準，對疫情能加速全球朝乾淨能源轉型的希望，不啻為一大打擊。

路透報導，國際能源總署（IEA）的資料顯示，全球煤炭需求已在去年底超越疫情肆虐前的水準，今年則可望成長4.5%，進一步拉開與2019年的差距；今年天然氣需求則將增加3.2%至逾4兆立方公尺，一舉超越2019年的水準。

另據四大原油資訊團體，全球原油需求可望在明年回升到疫情爆發前的水準，即每日逾1億桶。近來天然氣、煤炭及原油價格相繼飆漲，各界多把矛頭指向各國的能源轉型政策，然而能源價格大漲的主因在於去年疫情期間，各國政府祭出旅遊限制，燃料需求銳減，化石燃料業者只得大幅減產，但後來經濟復甦，業者根本來不及提升產能。IEA指出，目前全球逾75%的能源需求仍仰賴化石燃料。

IEA署長畢羅說，不該把眼前的能源危機歸咎於能源轉型政策，「經妥善管理的乾淨能源轉型，是目前天然氣和電力市場問題的解方，並非成因」。

長遠來看，多數分析師預測化石燃料的需求20年內觸頂，且為達成淨零碳排，IEA也建議不應投資新的產能計畫，如此一來化石燃料的供給缺口可能擴大，價格的波動程度將隨之加劇。

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