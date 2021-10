台積在美蓋廠 成本遠超過預期

台積電 董事長劉德音接受美國 《時代雜誌》(TIME)專訪時談到美國建廠議題,透露主要是「來自客戶背後政治驅使(political nudges on our customers)」。他不諱言「美國成本遠高於台積電預期」,對於原訂三年1000億美元的資本支出計畫,「愈看愈覺得不夠」。

劉德音重申,半導體在地製造「不會增加供應鏈彈性,甚至可能降低彈性」。他建議,美國與其徒勞追求半導體供應鏈各方面在地化,不如將同樣規模的錢用於下一波成長中;美國應專注於優勢如系統設計、人工智慧、量子計算這類前瞻性的領域。

台積電創辦人張忠謀先前曾指出,比較美國和台灣 環境,美國擁有土地與水電條件優勢,但美國在人才、台灣外派人員當地經營,乃至於大規模調動的單位成本都顯著高於台灣,且美國的工程師、任何人敬業程度均不如台灣。

劉德音受訪時也強調,在美國的成本遠高於台積電預期(costs in the U.S. have turned out to be “much higher” than TSMC expected)。他提到,創辦人給他許多寶貴經驗,從營運到規畫、銷售、行銷和研發,和他最初加入台積電就跨入張忠謀領導下的晶圓廠建設有關,這段經驗也讓他鼓勵員工走出舒適圈。