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台積在美蓋廠 成本遠超過預期

記者尹慧中╱台北5日電

台積電董事長劉德音接受美國《時代雜誌》（TIME）專訪時談到美國建廠議題，透露主要是「來自客戶背後政治驅使（political nudges on our customers）」。他不諱言「美國成本遠高於台積電預期」，對於原訂三年1000億美元的資本支出計畫，「愈看愈覺得不夠」。

劉德音重申，半導體在地製造「不會增加供應鏈彈性，甚至可能降低彈性」。他建議，美國與其徒勞追求半導體供應鏈各方面在地化，不如將同樣規模的錢用於下一波成長中；美國應專注於優勢如系統設計、人工智慧、量子計算這類前瞻性的領域。

台積電創辦人張忠謀先前曾指出，比較美國和台灣環境，美國擁有土地與水電條件優勢，但美國在人才、台灣外派人員當地經營，乃至於大規模調動的單位成本都顯著高於台灣，且美國的工程師、任何人敬業程度均不如台灣。

劉德音受訪時也強調，在美國的成本遠高於台積電預期（costs in the U.S. have turned out to be “much higher” than TSMC expected）。他提到，創辦人給他許多寶貴經驗，從營運到規畫、銷售、行銷和研發，和他最初加入台積電就跨入張忠謀領導下的晶圓廠建設有關，這段經驗也讓他鼓勵員工走出舒適圈。

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