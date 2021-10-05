台積電董事長劉德音：有人囤積車用晶片

台積電 董事長劉德音接受美國《時代雜誌》（TIME）專訪時指出，台積電積極協助改善全球晶片 短缺的狀況，並透過數據多重檢核（triangulate different data）來瞭解客戶真正需求，從中也觀察到「車用晶片供應鏈 中，肯定有人在囤積晶片」。

劉德音是在本月初受訪，相關報導近期正式對外發行。台積電訂14日舉行法說會，現為法說會前緘默期，公司4日不對此次劉德音受訪內容多做評論。

業界人士指出，劉德音在專訪中，首度明確談及車用晶片供應鏈有人囤貨的問題，否則不會在台積電已經盡全力擴產供貨，還有人指責台積電不努力。這和美國官方公開徵求半導體產業自願提供數據，希望釐清與解決相關問題、還原真相的初衷不謀而合。

業界分析，從供應鏈近況來看，先前車用晶片大缺貨，確實在部分市場通路商有囤貨現象，特別是大陸市場，而台積電本身既已釐清實際問題，又大舉提升車用微控制器（MCU）代工產能，有助目前車用訂單塞車狀況較兩個月前改善，並且讓真正有迫切需求的客戶能早點拿到產能，先前台積電祭出漲價措施，也是「以價制量」的重要策略。

談到這段期間車用晶片短缺導致的美國車廠減產，以及間接造成的就業問題。劉德音認為，一開始車廠立即指責台積電產能短缺，「但我告訴他們，你是我客戶的客戶的客戶。我怎麼能（優先考慮其他人）而不給你晶片？」

劉德音透露，「在全球晶片短缺下，被送到工廠的晶片數量，比運用於產品的還多，這意味供應鏈中肯定有人在囤積晶片。」

劉德音強調，為了解決問題，台積電團隊運用不同的數據多重檢核，以了解哪些客戶真正需要，哪些客戶在囤貨。他說，「我們也在學習，因為以前不需要這樣」，這也迫使他做出艱難的決定，推遲對沒那麼迫切需要的重要客戶訂單。

劉德音也直言，「有時客戶可能不滿意，但我們只需要為行業做最好的事情。」

供應鏈透露，為解決車用半導體短缺問題，台積電已積極展開多項行動，除了釐清客戶真實需求，也快速拉高相關產能。台積電先前提到，2021年上半年已成功地將車用半導體產品的重要元件之一的MCU產量年增約30%。台積電規劃將2021年全年MCU產量提升近60%。