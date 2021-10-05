印度爆缺電 台廠警戒

繼歐洲、中國後，亞洲第三大經濟體印度 受限發電廠燃煤存量嚴重偏低，也面臨缺電危機。印度是鴻海 、緯創、台達電、正崴、東元、友訊等台灣 科技大廠海外重要據點之一，也是台灣政府「新南向」的重點，當地面臨缺電問題，牽動電子代工、零組件、重電與網通等台灣重要電子廠商生產。

英國金融時報（FT）報導，印度電力部的數據顯示，截至10月1日，印度135家火力發電廠的燃煤存量平均只剩四天，比8月初的13天少，且逾半數發電廠的存量不到三天。

先前中國爆發缺電危機，並且開始拖累經濟。知情人士透露，北京官方下令國營能源公司不計代價，確保冬季化石燃料供應，但此舉推升印度等其他主要燃料主要進口國燃煤價格。

野村金融諮詢和證券公司印度經濟學家南迪表示，印度電力產業正面臨「完美風暴」：需求高、國內供應偏低，且難以透過進口拉高存量。

尤其煤炭短缺升高了印度大規模停電、電價上漲或發電業者獲利受衝擊的可能性。目前燃煤發電占印度總發電量的比率約達到66％，高於2019年的約62％。

業界擔心，印度面臨缺電危機，恐衝擊當地台商生產。對此，鴻海、緯創皆未對此事發表評論。據了解，鴻海、緯創印度工廠主要生產銷售當地內需市場的iPhone，消息人士透露，兩大電子代工廠印度iPhone生產據點皆未傳出缺電狀況。

由於印度電網系統脆弱，跳電是目前在當地的台商最常遇到的狀況。連接器大廠正崴表示，當地沒有限電，但是常有跳電情形發生，惟公司都備有發電機因應，因此目前印度廠區生產狀況並不會因跳電而有影響。

台達電在印度投資多年，主要生產通訊電源、不斷電系統（UPS）等業務，未來進一步將延伸至樓宇自動化（BA）等應用。針對印度缺電問題，台達電強調，公司厲行節能，用電相對彈性，目前正密切觀察印度電力問題。

東元在印度古吉拉特邦（Gujarat）有座生產小馬達工廠，於2017年量產，年產能約5萬台。今年第2季受疫情嚴重影響、廠區上工率大減，加上物流受阻，出貨速度減緩。東元表示，並未聽聞印度廠所在地有限電情事。

網通品牌廠友訊自1993年就前進印度，今年印度分公司將從銷售擴大到製造。但後續受到疫情跟限電影響，也密切關注友訊後續印度布局動態。