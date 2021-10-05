西德州油價 衝七年高點

石油 輸出國組織與夥伴國（OPEC+）4日同意，維持現行產量政策不變，也就是11月仍增產每日40萬桶，未能加碼提高產量，帶動國際油價 4日盤中漲逾2.5%，布蘭特油價漲破每桶81美元，西德州 油價衝上2014年來最高。

OPEC+在4日召開部長級會議，彭博資訊與路透引述與會代表指出，各國同意11月每日增產40萬桶，維持該集團7月達成的產量策略不變；當時OPEC+決議，至少到明年4月前，逐月每日增產40萬桶石油。此前OPEC+的聯合部長監督委員會（JMMC）已做出這個建議。知情人士說，雖然各界呼籲OPEC+加碼增產的聲浪不斷，但各國擔心會爆發第四波新冠肺炎疫情，因此沒人想輕舉妄動。

國際油價4日盤中應聲大漲，西德州中級原油11月期貨一度躍漲2.5%至每桶77.79美元，為2014年來最高，布蘭特原油11月期貨也攀漲2.7%，報每桶81.43美元。

由於國際油價高漲加劇通膨壓力，多國都已希望OPEC+能擴大增產。路透報導，美國總統拜登的高級幕僚上周和沙烏地阿拉伯王儲賓沙爾曼會面，討論廣泛議題，並提到油價是一大疑慮。印度也已推動OPEC+加碼增產。Energy Aspects石油分析師認為，雖然OPEC+的11月增產量還是有可能超過每日40萬桶，但可能性不高，因為沙國非常希望能降低油市波動，避免油價暴漲或暴跌，這才是關鍵。

專家指出，OPEC+需要提防的，就是外部危機的外溢效應，即天然氣短缺使許多機構改用石油取暖或製造產品，拉高整體需求。

顧問業者FGE公司估算，煤炭和天然氣價格居高不下、導致改用石油，可能使今年冬季的每日石油需求增加50萬桶。