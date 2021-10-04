我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

見光死的「潘朵拉文件」：普亭情婦＆梁振英海外密帳

加州破獲最大「非法大麻」種植 狂耗電 變壓器都爆了

中日韓運輸零排放 成本逾12兆

編譯王巧文／綜合報導
ING的報告估計，中、日、韓三國合計須支出逾12兆美元推動運輸業淨零碳排放目標。圖為中國空地擺放全電動車。（路透）
ING的報告估計，中、日、韓三國合計須支出逾12兆美元推動運輸業淨零碳排放目標。圖為中國空地擺放全電動車。（路透）

荷蘭國際集團（ING）的最新報告估計，亞洲三大經濟體中國日本南韓共計須砸下12.4兆美元，才能在期限內達成運輸業淨零碳排放目標。

這份報告估算的成本將涵蓋各國打造電動車車隊、電氣化鐵路、氫燃料電池卡車、可持續航空燃油飛機和氨燃料船所需發電能力的費用，但不包括汰換既有車隊、廣設電動車充電站、儲存新燃料等基礎設施的成本。

ING表示，中國、日本和南韓的二氧化碳排放量占亞太地區的近三分之二，也占全球碳排放量的約三分之一。日本和南韓已承諾到2050年前實現淨零碳排放，北京政府則矢言到2060年達到此目標。淨零排放是指在一段時間內，人為造成的溫室氣體排放量低於移除量。

這份報告顯示，中國是全球最大的二氧化碳排放國家，若要讓運輸業實現淨零碳排放，直到2060年的累計成本高達11兆美元，或每年斥資規模相當於國內生產毛額（GDP）的1.8％。

ING引述2020年中國可再生能源展望報告指出，到2050年中國乘用車將超過4.5億輛，較2018年的2.2億輛增加一倍多。

該銀行說，中國海運產業若要實現淨零碳排放，須投入的資金規模最大，並預估到2060年中國海運需求將從當今水準成長120％左右。

至於日本，ING預測，就所需的發電能力而言，日本力拚2050年運輸系統達成淨零碳排的成本為1兆美元，占日本當前GDP比重約20％，相當於到2050年每年GDP的0.6％；南韓所須的成本約4000億美元，或未來30年每年GDP的0.6％。

撰寫這份報告的ING亞太地區研究主管卡內爾（Robert Carnell）說，這三大亞洲國家欲達成此目標的總成本為12.4兆美元，此一數字「相當於中國去年GDP的逾九成」。

ING說，中國、日本和南韓運輸系統能源消耗量占全球整體比重高達30％，這三國需要迅速行動，並採取可持續解決方案，以確保能達成交通運輸淨零碳排目標。

該銀行指出，如果中國、日本和南韓此刻啟動他們的能源轉型進程，並在未來30到40年持續推進，那麼實現交通運輸淨零碳排放的成本將是可控的。

中國 日本 南韓

上一則

日本打造零碳排船 要搶市占

下一則

行動遊戲熱 今年全球營收估914億

延伸閱讀

不似在人間 日本竹田城遺跡 現「天空之城」美景

不似在人間 日本竹田城遺跡 現「天空之城」美景
岸田接日相 岸信夫續任防衛大臣

岸田接日相 岸信夫續任防衛大臣
日本首相魔咒？戴眼鏡、早大畢業任期較短 岸田都符合

日本首相魔咒？戴眼鏡、早大畢業任期較短 岸田都符合
軍中伙食好？ 泰民當兵4個月 圓了一圈變肉臉

軍中伙食好？ 泰民當兵4個月 圓了一圈變肉臉

熱門新聞

美股1日走高，投資人擺脫了不順的9月，新冠出現口服治療的消息提振了與經濟復甦相關的企業股價。圖為製藥商默克(Merck)。美聯社

默克發表新冠口服藥 道指大漲482點

2021-10-01 16:33
美國財政部長葉倫。歐新社

「X日」迫近 美國經濟可能大難臨頭

2021-10-01 11:00
「女股神」伍德認為未來5到10年，該擔心通貨緊縮而不是通貨膨脹。 取材自彭博資訊

投資人下個重大危機是？華爾街名人這麼看

2021-09-30 08:12
美國國債殖利率接近3個月高位，華府繼續陷入預算僵局，拖累科技股，使美股28日大跌。美聯社

利率飆+國會僵局 拖累科技股 道瓊跌569點

2021-09-28 16:40
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼對化解債限危機獻策：鑄1兆美元白金幣

2021-10-02 07:40
美股道瓊指數30日大跌548點，以低迷的市場情緒結束今年最糟的一個月。美聯社

道指下跌548點 史指1年半最糟

2021-09-30 16:45

超人氣

更多 >
中25劣跡藝人名單流出 趙薇政治問題居首 2台星入列

中25劣跡藝人名單流出 趙薇政治問題居首 2台星入列
證交會倒數計時 200多家中企恐退出美股市 加速美中經濟脫鉤

證交會倒數計時 200多家中企恐退出美股市 加速美中經濟脫鉤
「潘朵拉文件」曝光 千萬文檔驚爆35政要「藏富境外」

「潘朵拉文件」曝光 千萬文檔驚爆35政要「藏富境外」
曾和張國榮演床戲 周潔病重自費包機回中國「落葉歸根」

曾和張國榮演床戲 周潔病重自費包機回中國「落葉歸根」
南早：解放軍曾憂川普引戰 密利通話後美高官取消訪台

南早：解放軍曾憂川普引戰 密利通話後美高官取消訪台