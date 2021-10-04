中日韓運輸零排放 成本逾12兆

ING的報告估計，中、日、韓三國合計須支出逾12兆美元推動運輸業淨零碳排放目標。圖為中國空地擺放全電動車。（路透）

荷蘭國際集團（ING）的最新報告估計，亞洲三大經濟體中國 、日本 和南韓 共計須砸下12.4兆美元，才能在期限內達成運輸業淨零碳排放目標。

這份報告估算的成本將涵蓋各國打造電動車車隊、電氣化鐵路、氫燃料電池卡車、可持續航空燃油飛機和氨燃料船所需發電能力的費用，但不包括汰換既有車隊、廣設電動車充電站、儲存新燃料等基礎設施的成本。

ING表示，中國、日本和南韓的二氧化碳排放量占亞太地區的近三分之二，也占全球碳排放量的約三分之一。日本和南韓已承諾到2050年前實現淨零碳排放，北京政府則矢言到2060年達到此目標。淨零排放是指在一段時間內，人為造成的溫室氣體排放量低於移除量。

這份報告顯示，中國是全球最大的二氧化碳排放國家，若要讓運輸業實現淨零碳排放，直到2060年的累計成本高達11兆美元，或每年斥資規模相當於國內生產毛額（GDP）的1.8％。

ING引述2020年中國可再生能源展望報告指出，到2050年中國乘用車將超過4.5億輛，較2018年的2.2億輛增加一倍多。

該銀行說，中國海運產業若要實現淨零碳排放，須投入的資金規模最大，並預估到2060年中國海運需求將從當今水準成長120％左右。

至於日本，ING預測，就所需的發電能力而言，日本力拚2050年運輸系統達成淨零碳排的成本為1兆美元，占日本當前GDP比重約20％，相當於到2050年每年GDP的0.6％；南韓所須的成本約4000億美元，或未來30年每年GDP的0.6％。

撰寫這份報告的ING亞太地區研究主管卡內爾（Robert Carnell）說，這三大亞洲國家欲達成此目標的總成本為12.4兆美元，此一數字「相當於中國去年GDP的逾九成」。

ING說，中國、日本和南韓運輸系統能源消耗量占全球整體比重高達30％，這三國需要迅速行動，並採取可持續解決方案，以確保能達成交通運輸淨零碳排目標。

該銀行指出，如果中國、日本和南韓此刻啟動他們的能源轉型進程，並在未來30到40年持續推進，那麼實現交通運輸淨零碳排放的成本將是可控的。