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日本打造零碳排船 要搶市占

編譯湯淑君／綜合報導

日本造船業在1980年代登峰造極，如今全球市占已大幅下滑，中國和南韓競爭對手則已挾著價格優勢崛起。日本業者現正掌握重工業轉型至綠能的趨勢，積極打造航行過程不排放二氧化碳的氨燃料船，盼能搶得先機，以收復部分市占、重拾往日榮光。

日本經濟新聞報導，今治造船（Imabari Shipbuilding）的目標，是在2026年前推出完全用氨氣當燃料、載重逾20萬噸的大型貨船，用來載運鐵礦砂等貨物，將由今治子公司日本造船（Nihon Shipyard，NSY）開發，在愛媛縣西條廠建造。

儘管氫燃料船也不排放二氧化碳，但氫氣須冷卻到攝氏零下253度才能液化以便運輸，這潛存爆炸風險；且燃燒氫氣比燃燒重油釋出較少熱能，航行同等距離需搭載容量四倍大的氫罐，這將壓縮載運貨物的空間。相形之下，氨氣冷卻至攝氏零下33度即可液化，且燃燒時釋出的熱能比氫氣高，所需儲存空間僅為重油的兩倍半。

目前尚無氨燃料船問世，首選綠色船舶採用液化天然氣（LNG）燃料，標榜比燃燒重油減少碳排20%至30%。

但日本部署LNG貨船動作較慢，中國的LNG燃料船不僅更普及，中國造船業者也發展出以低價製造LNG儲氣罐的技術，讓日商短期內難以超越。

因此，日本造船業要扭轉競爭劣勢、東山再起，端視能否領先全球推出新一代環保燃料船。根據IHS Markit的資料，日本造船業者的全球市占率在1984年達到53％的頂峰，如今已降到低於10%。卯力發展氨燃料船，在技術和制定規則方面取得領先優勢，正是日本業者希望之所繫。

今治打造的新船將具備充足的裝貨空間，以及防止液氨氣化蒸發的氨罐。此外，配合實現氨罐小型化的目標，也將在各個停靠港建造氨氣補給設施，將由合作夥伴伊藤忠商事負責。氨罐必須密封不透氣，因此打造氨燃料船成本相對較高，估計至少比造重油燃料船高30%。

但今治認為，隨著海運和物流設法降低運輸過程的碳排量，氨燃料船需求可觀。

日本 中國 綠能

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