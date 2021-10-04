特斯拉Q3交車量創新高

特斯拉 （Tesla）2日公布，第3季全球交車量再寫新頁，達到創紀錄的24萬1,300輛，優於市場預期，顯示這家美國 電動車大廠正克服供應鏈受干擾的困境。

特斯拉上季交車量不僅比一年前成長73%，也優於特斯拉之前自己預測的22萬1,952輛。該公司舊交車量紀錄是今年第2季的20萬1,250輛。特斯拉上季共交付23萬2,025輛Model 3轎車和Model Y中型休旅車、以及9,275輛Model S和Model X等高級轎車及休旅車，有望輕鬆達成全年交車輛目標，也就是比去年近50萬輛的總交車量增加50% 以上。

特斯拉的交車量比市場預期還多，也意味著分析師 可能上修對該公司第3季獲利的預估，也成為股價利多。至1日為止，FactSet訪調的分析師預估，特斯拉第3季營收將超過130億美元、獲利約11億美元，遠優於一年前的88億及3.31億美元。

特斯拉2日發布聲明說，「在此要感謝客戶，在我們因應全球供應鏈和物流挑戰時，給予充分耐心」。該公司今年1-9月共交付給客戶約 62.7萬輛汽車。特斯拉未公布各地區的銷售詳細數據，但美國和中國是其最大市場。

分析師指出，特斯拉的交車表現似乎未受全球半導體短缺影響，Wedbush證券分析師艾夫斯（Dan Ives）說，晶片短缺仍懸而未決，因此特斯拉的最新交車數字令人「令人吃驚」，在邁入2021年4季和2022年之際，該公司的電動車需求看起來相當強勁。

特斯拉也將在7日舉行年度股東大會，投資人將期待能聽到美國德州和德國工廠的增產進度。