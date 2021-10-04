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全球能源綠電股超級周期來了

編譯林奕榮／綜合報導
北半球即將進入冬季，預料將使全球能源危機加劇，分析師預料「綠電」將成股市贏家。（路透）
北半球即將進入冬季，預料將使全球能源危機加劇，分析師預料「綠電」將成股市贏家。（路透）

北半球即將進入冬季，預料將使全球能源危機加劇，分析師也開始尋找股市贏家與輸家，贏家預料將包括能源生產商、綠能類股，須消耗大量能源的原料與金屬公司則將受衝擊，而政府支持的電力供應商利潤可能被壓縮。

彭博資訊報導，新冠肺炎疫情過後的經濟復甦，已提高天然氣和煤炭的需求，但供應商卻難以跟上。北半球即將進入寒冬，再加上陷入缺電危機的中國已下令要不惜代價確保能源供應，將使能源供應更加緊俏。

投資人也忙著「錢」進可能贏家的股票，脫手可能輸家的持股。追蹤跨國能源生產商股價的MSCI世界能源指數過去一個月來已上漲10%，MSCI世界公用事業商指數今年來漲幅全數回吐，MSCI世界原料指數也下跌。Smartsun資本的基金經理人羅拉表示：「能源危機可能持續好幾年，我認為能源產業的超級周期已經展開，能源股非常有機會帶來可觀的報酬率。」

冬季將至及需求上升，料將嘉惠天然氣、石油和煤炭生產商，包括歐洲的荷蘭皇家殼牌、道達爾能源、埃尼集團、英國石油等業者，亞洲投資人則關注澳洲Woodside石油、馬來西亞國家石油天然氣公司（Petronas Gas）、日本的國際開發石油帝石（Inpex） 、印度石油天然氣公司和信實工業集團等。

彭博資訊分析師表示，若冬季天然氣供應持續吃緊，美國的錢尼爾能源（Cheniere）、Sempra能源等液化天然氣（LNG）出口商有望受惠。埃克森美孚上周已說，第3季獲利可望因天然氣價格上漲而增加約7億美元。

能源價格走高及各國推動減少碳排放，使資金流向再生能源電力和核電類股，彭博分析師看好大型核電及水力發電公司的前景，植得關注的標的包括歐洲的Scatec、沃旭（Orsted）等、北美的First Solar和SolarEdge科技等、以及亞洲的亞達尼綠能（Adani Green Energy），陽光電源等。電價持續上漲最受衝擊者為能源密集的原料和金屬業者，中國鋁業、寶山鋼鐵和鞍鋼、中國化學工程集團等亞洲企業，以及美國鋼鐵生產商Nucor、歐洲水泥業者Holcim、鋼廠阿賽洛米塔爾等業者，都面臨衝擊。

許多由國家支持的公用事業商，利潤所承受的壓力，將甚於接受較少管制或營運較獨立的同業。巴克萊分析師看好電價上漲將嘉惠規範較少的北歐業者，包括法國電力公司與Engie、德國RWE等。

天然氣 石油 分析師

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