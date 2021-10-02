韓劇「魷魚遊戲」帶動 Netflix股價創新高

韓劇「魷魚遊戲」熱播，帶動Netflix股價。(取材自IMDb)

韓劇「魷魚遊戲 」開播後引發熱烈迴響，助攻影片串流平台Netflix 日前收盤創新高，顯示華爾街投資 人樂觀看待這家公司，認為能穩定供應熱門影集，吸引訂閱人數成長。

Netflix 9月30日漲1.9%，收報610美元，本周以來已漲3%，表現明顯優於其他知名的科技與網路股。那斯達克100指數本周迄今跌逾4%，美債殖利率持續升高，迫使投資人出脫成長股。

Netflix近來上漲，主要因推出新劇集或熱門影集續作，包括最新一季的「獵魔士」和「歡樂單身聯盟」（Seinfeld）。Netflix的漲勢須歸因於「魷魚遊戲」 ，彭博行業研究表示，這部擁有超高人氣的韓劇看似是Netflix用戶趨勢轉的早期指標。

彭博行業研究表示分析師蘭格納森表示，Netflix今年稍早歷經用戶成長放緩後，現在可能進入轉折點。他說，「魷魚遊戲」取得成功，特別帶動亞太地區的用戶成長，同時，全球的下載觀看次數也大增。YipitData預估，Netflix的全球下載觀看次數已達到今年來最高水準。

不僅Netflix，與「魷魚遊戲」相關的南韓公司股價也狂飆。據悉，像是南韓的影視工作公司Bucket Studio，為男主角李政宰經紀公司Artist Company的大股東，截至9月27日前的股價已暴漲約90%。目前則回落2.17%。