中國限電矽價飆 助長原物料漲勢

中國限電導致金屬矽供應短缺，金屬矽價格大漲，威脅汽車零件、電腦晶片等製品的供應，將助長全球原物料價格漲勢。圖為矽晶圓示意圖。(路透資料照片)

中國 限電導致金屬矽供應短缺，金屬矽價格大漲，威脅汽車 零件、電腦晶片等製品的供應，將助長全球原物料價格漲勢，使世界再度遭遇「物價震撼」，並且使經濟復甦路上平添新障礙。

中國減產導致金屬矽供應不足，價格在不到兩個月內暴漲300%，繼全球供應鏈 瓶頸、電力供應吃緊的舊慮後，又給企業和消費者平添新愁。

金屬矽缺貨凸顯全球能源危機正以多重途徑影響經濟。矽廣泛用於生產林林總總的產品，包括電腦晶片、水泥、玻璃、汽車零件等；也用於太陽能板，協助把陽光轉化成電力；以矽製成的矽膠，更普遍用於醫療植入物、填縫劑、除臭劑、微波爐隔熱手套等。

金屬矽缺貨，讓汽車和化學製品廠商尤其急得跳腳。車廠用矽鋁合金打造引擎缸體和其他零件，化工廠則用金屬矽製造以矽為基底的產品。

鋁合金製造商Romco Metals交易主管韋爾迪說：「遭遇矽供應吃緊，麻煩就大了。仍可取得一些供應量，但結清價格此刻報價顯然非常高。」

本世紀以來，金屬矽價格約介於每噸人民幣8000元與1.7萬元（1200至2600美元）之間。但在中國雲南省奉令自9月起到12月，產量須比8月銳減90%後，價格已飆到人民幣6.73萬元。

雲南是中國第二大金屬矽產地，占全國產量比重逾20%；四川排名第三，占比約13% ，這兩省都面臨限電。最大產地新疆尚未發生重大缺電問題。

在石油、鋁和銅價格大漲之際，缺矽勢必加劇原料短缺和供應鏈瓶頸問題。從生產商、運輸業者到零售商都遭殃，只能選擇犧牲利潤自行吸收成本，或把成本轉嫁給顧客。

而通膨升高和成長減緩，將升高「停滯性通膨」襲擊全球的顧慮。