矽晶圓火熱 日廠擬赴台擴產

日本 矽晶圓大廠勝高（SUMCO）日前宣布，和客戶簽訂五年約，並且敲定了價格和數量，將斥資2287億日圓（約20萬5900美元）在日本蓋新廠、進行擴產。勝高董事長橋本真幸表示，考慮階段性增產，配合市場成長狀況，評估在台灣 等地擴產。

日經新聞報導，SUMCO將投資 2,015億日圓，在日本佐賀縣伊萬里市現有工廠旁邊興建新廠，預定明年動工和裝機，2023年下半年起陸續投產，2025年全面營運，還有272億日圓為子公司SUMCO TECHXIV擴廠。

為了支應這項投資，SUMCO將向國內與國際投資人發行6000萬新股，約占流通在外股數的20%，以籌得近1280億日圓。橋本真幸看好這項投資將進一步強化日本晶片製造材料業務的競爭力。

台勝科目前是台灣第二大半導體矽晶圓廠，勝高持股45.57%，台塑集團持有29.06%股權。

台勝科的客戶晶圓代工約占四成，記憶體廠約六成，包括美光、華邦電、旺宏、台積電、聯電、世界等。

法人指出，矽晶圓廠近幾年來已少興建大型新廠，台勝科是最近唯一擴產業者，計畫在台灣雲林麥寮廠旁斥資逾百億元，興建12吋半導體矽晶圓新廠，待環評過關後將動工，預計2024年投產，擴產幅度至少逾三成。

台勝科現階段12吋半導體矽晶圓月產能30萬片，8吋月產能33萬片，為了滿足客戶需求，明年有去瓶頸的擴產規劃；法人強調，雖然半導體產業雜音頻頻，不過一旦客戶減單，很難再要到產能，矽晶圓市況依然火熱。

台勝科受歲修影響，累計今年1至8月營收為79.4億元，年減約1個百分點；法人評估，伴隨矽晶圓供不應求、漲價效益貢獻，台勝科下半年營運將逐季走高。

法人分析，台勝科8吋矽晶圓銷售以長約為主，公司正與客戶洽商新一年度報價，最晚可於10月底敲定，價格趨勢走升，市場估計報價漲幅可達雙位數百分比。