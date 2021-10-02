美查晶片供貨 疑三星放話

美國商務部要求晶片製造商提供客戶資料，經濟部長王美花指出，美方主要是想了解為何車用晶片增產後仍然缺貨，甚至造成汽車廠商停工，但資料提供屬自願性質。（路透）

美國 白宮上月開了第三場半導體峰會，邀請的廠商和前兩次沒有太大差異，不過主導會議的美國商務部，卻因車用晶片 荒遲未獲得舒緩發怒了，會後在美國商務部網站公告，希望晶片業在11月8日前提出相關晶片庫存及產銷數據，但這並非「強制性」。業者研判，這項動作是想對當前重覆下單搶晶片產能，產生威嚇作用。

美國商務部似乎是想釋放出將調查是否有人囤晶片，或誰在重覆下單的訊息，而不是要拿台積電 開刀。不過，卻有媒體將美國商務部的要求，解讀是要台積電、三星及英特爾等晶片代工廠，需提報營業祕密資料，並聯想到台積電一旦繳交資料，將削弱接單議價能力。

半導體業者觀察，這是過度的聯想。這個聯想甚至是直接從韓媒在會議後去問三星的看法時，三星回答「台積電和我們都會受影響！」衍生而來。業者形容，三星根本是「提油救火」，沒說出美國商務部真正目的，以及未來想做的事，三星沒說實話，或許是另有目的。

事實上，台積電在幾次會議上，都表達已配撥產能支持各國汽車產業。業者分析，應該是有很大咖的車廠還拿不到晶片，因而向美國商務部施壓。但台灣工研院產業科技國際策略發展所研究總監楊瑞臨認為：「這件事對台積電絕對不會有任何影響」。

他說，截至目前為止，美國晶片大廠包括蘋果、高通、輝達、超微、賽靈思，甚至使用晶片的系統廠谷歌、微軟、亞馬遜等，都沒出來說半句話，這些廠商下單給台積電，晶片產能全握在這些廠商手裡，相關資料只有這些廠商最清楚。

至於三星會為何把台積電拉下水，說若繳出這些資料，對未來接單不利，甚至價格會被搗亂？業者分析說：「這根本是想藉機擾亂台積電接單，並引導成美國採行政治手段，向台積電施壓。」

台積電若交出這些資料，等於把客戶的機密全攤在陽光下，在激烈的商場競爭裡，有人會利用此資料打擊對手，三星雖講成是很擔心對自己不利，但台積電在全球晶圓代工市占是三星的好幾倍，其實對台積電更不利。

三星過去在很多產業領域，都曾施出不同招數打擊同業，這次的意圖 ，值得觀察。但台積電也不是省油的燈，稍早已鄭重聲明，美方沒要求台積電強制性回覆，且台積電只是提供晶片代工服務，與客戶簽有保密協議，不會提供個別客戶的投片、價格及交貨數量等商業機密。