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亞洲製造業PMI反彈 台灣表現最佳 中國陷萎縮

編譯季晶晶／綜合外電
亞洲9月製造業景氣反彈，台灣持續擴張，中國則陷萎縮。歐新社
亞洲9月製造業景氣反彈，台灣持續擴張，中國則陷萎縮。歐新社

亞洲9月製造業景氣反彈，因為好幾個國家的疫情趨緩，放寬了限制工廠活動的封鎖措施。

東南亞各國製造業的採購經理人指數（PMI）上揚，印尼攀升8.5個百分點，回到景氣榮枯線50以上，是2020年6月以來單月最大增幅，泰國、馬來西亞、菲律賓也都有改善，僅越南持平在40.2不變。

台灣日本和南韓上月持續擴張：台灣9月的PMI僅管降到54.7，低於8月的58.5，但為全區最佳；日本自分銀行數據顯示，日本9月PMI降到51.5， 擴張步調是7個月來最慢，不如8月的52.7；南韓PMI則自8月的51.2升到9月的52.4，連續第12個月維持擴張。

東南亞新增新冠確診案例和致死案例雙雙下滑，因各國努力推廣疫苗接種，嚴格的移動限制也有助減緩Deltak病毒傳播。

儘管印尼、泰國、馬來西亞、越南和菲律賓在彭博最新的防疫韌性排行榜上仍敬陪末座，但他們的政府已經開始放寬部分干擾工廠生產的移動限制。

另外，9月中國官方製造業PMI降到49.6，低於8月的50.1，是疫情爆發以來首見萎縮，主因是大規模限電迫使工廠減產。分項指標新增出口訂單在衰退區間裡進一步下滑，由46.7降到46.2。

中國的製造業景氣趨緩加劇全球供應鏈的困境，運費飆漲、港口關閉和天候因素干擾已經造成諸多衝擊。那裡的工廠正努力重回正軌，以便在最重要的年底購物季前，滿足訂單需求。

日本 台灣 東南亞

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