鴻海轉進美俄州 搶Apple Car大單

市場傳出鴻海美國電動車工廠將透過購買美國電動卡車新創公司Lordstown Motors廠房。（本報資料照片）

市場傳出，鴻海美國電動車 工廠將透過購買美國電動卡車新創公司Lordstown Motors的廠房，轉向俄亥俄州布局，最快本周將宣布這項重大投資案，除就近與當地新創車廠合作之外，外界解讀，鴻海電動車工廠布局計畫劍指蘋果Apple Car組裝大單，不僅擴大「美國製造」，進一步壯大電動車版圖。

這是鴻海在美國生產汽車的第一步，市場原預期鴻海會在威斯康辛州布建汽車相關產能。不過，鴻海並未回應相關消息。

彭博資訊引述知情人士報導，Lordstown Motors將把旗下位於俄亥俄州的一座汽車工廠出售給鴻海，兩家公司最快會在本周宣布這項交易案，但金額不詳。Lordstown Motors發言人對上述消息不願置評。

供應鏈人士透露，外界原預期將用來生產汽車的鴻海威州廠，未來將專注生產伺服器與5G相關等資通訊（ICT）產品，俄亥俄州將成為鴻海在美國第一個電動車製造工廠基地。

知情人士透露，Lordstown Motors是在2019年底與通用汽車達成協議，收購通用汽車在1966年建立的這座工廠。這樁交易將協助Lordstown Motors強化現金部位，對於鴻海來說，則代表在美國的第一個汽車生產據點，此時正值鴻海加速進軍電動車布局。

鴻海積極打入電動車市場，推動獨立的MIH電動車聯盟，目前集結將近1,900家軟硬體合作夥伴，充分運用其ICT產業的全球布局與垂直整合能力，成為全球主要車廠的合作夥伴。

業界分析，鴻海電動車布局從電控、電池、底盤、車體、組裝等領域逐步打造，鴻海透過揪團打群架進軍電動車，不僅能分攤風險，也能藉由夥伴各自優勢提升整體戰力，最終的目的就是拿下蘋果電動車訂單，並藉由在美國有生產據點，符合白宮「美國製造」的最高原則。

尤其鴻海的強項在於整合與製造，若能集結新創、零組件夥伴，進而在美國建立生產工廠，更是拿下Apple Car的關鍵，這次併購Lordstown Assembly廠，更是重要的一步。

鴻海也分別與全球第四大汽車集團Stellantis、美國新創車廠Fisker、泰國國家石油股份有限公司（PTT），及大陸吉利等公司簽訂合作協定，從設計、關鍵零組件、次系統、整車製造等不同領域切入，以提供完整服務，並打造電動車產業的新出海口。

鴻海預定在10月18日舉辦的鴻海科技日，將向外界展示鴻華先進所推出的三款主力電動車，分別是電動巴士、C級距，以及E級距的電動車。