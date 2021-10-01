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美歐擴大合作 鎖定三領域

編譯季晶晶／綜合報導
美歐新成立的美歐貿易和科技委員會，在匹茲堡召開首次會議，同意聯手因應晶片和中國議題。帶頭與會的是（由左至右）美國貿易代表戴琪、商務部長雷蒙多、國務卿布林肯、歐盟貿易主管杜姆布羅夫斯基斯以及歐盟競爭事務執委薇斯塔格。（美聯社）
美歐新成立的美歐貿易和科技委員會，在匹茲堡召開首次會議，同意聯手因應晶片和中國議題。帶頭與會的是（由左至右）美國貿易代表戴琪、商務部長雷蒙多、國務卿布林肯、歐盟貿易主管杜姆布羅夫斯基斯以及歐盟競爭事務執委薇斯塔格。（美聯社）

美國歐盟9月29日同意將在三大領域強化跨大西洋的合作，包括加強半導體供應鏈、遏制中國的非市場貿易行為，以及採取更一致的立場監管全球科技巨擘。美歐也將尋求避免「晶片補貼競賽」，並將鼓勵各自的半導體業者更緊密合作。

美國和歐盟的「美歐貿易和科技委員會」（U.S.-EU TTC）在美國匹茲堡召開首次會議，美方列席官員包括國務卿布林肯、商務部長雷蒙多以及貿易代表戴琪，歐盟與會者包括貿易執委杜姆布羅夫斯基斯、市場競爭執委薇斯塔格。

支撐半導體供應鏈是這場會議關鍵議題之一。雙方發布聯合聲明，將強化半導體供應鏈，初期聚焦於緩解短期的供應瓶頸，稍後則找出長期的產業脆弱性，並「以提高韌性的思維，強化我們的國內半導體生態系，從研究、設計一直到製造」。

這場會議聚焦短期供應鏈議題，長期措施留到下次會議討論，聲明雖未提及第二次會議舉行時間，但歐盟官員說可能明年春季在歐洲登場。聲明說，美歐將合作避免為了吸引晶片廠投資而引發補貼競賽，並將尋求正確的誘因，雙方也都會對晶片用戶和生產商進行調查，以了解困難的來源。

知情官員說，雙方也討論是否讓各自晶片供應鏈更緊密合作，但牽涉政治目的與商業利益等障礙。南韓Business Korea報導，歐盟內部市場執委布列東在9月30日到10月1日造訪南韓，與三星電子和SK海力士主管會面，可能提出吸引設廠的誘因。

此外，美歐聲明雖未直接點名中國，但許多議題顯然都針對北京而來。根據聲明，歐盟和美國將在「新技術開發和部署進行合作，加強我們共同的民主價值觀，包括尊重普世人權，推進我們各自因應氣候變遷危機的努力，以及鼓勵兼容的標準和法規」。

美歐承諾，將共同制定重要技術規則和標準、交換與投資審查相關訊息、針對敏感技術出口管制合作，要以反映民主價值觀和尊重普世人權方式，開發利用人工智慧，共同應對全球貿易挑戰，包括聯合因應非市場化和扭曲貿易的政策和作法。

美歐也同意將以更一致立場規範科技巨人，合作讓科技業更難對抗新規則。美歐貿易和技術委員會已成立十個工作組，深化合作。

歐盟 供應鏈 美國

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