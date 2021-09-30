我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

助理作證 揭Theranos荷姆斯私生活「購物清單也要保密」

培根40年來最貴 價格暴漲28% 短期難回跌

日股樂觀 岸田推數十兆日圓拚經濟

編譯黃淑玲／綜合報導

29日舉行的本執政黨自民黨總裁選舉，由前外務大臣岸田文雄勝出，他將接替菅義偉，成為日本下一任首相。岸田已承諾，年底前將推出數十兆日圓的刺激經濟計畫。

彭博資訊分析，其實不管是誰取代菅義偉接任日本首相，日本股市表現都可望改善。日經225指數在菅義偉宣布不角逐首相以來，已經漲了接近6%，許多分析師預期新首相誕生後，日股還會再上攻。

彭博說，外資偏愛與岸田文雄競爭激烈、英語流利的河野太郎，自菅義偉表示不續任之後，一直買超日股。或許岸田文雄勝出的結果，會令他們暫停買進腳步。

里昂證券（CSLA Securities）日本分公司策略師Nicholas Smith說：「外資可能會感到失望，他們很奇怪地就是支持能講英語的候選人。然而日本國內投資人就遠遠不會那麼偏好河野。」

Smith日股，岸田上台的話，較不利於再生能源類股的表現，核能發電可望受惠。不過岸田將帶來市場最想要的「穩定」。秋季稍晚，日本將選行大選。Saison資產管理基金經理人Tetsuo Seshimo表示，「短期而言，岸田無疑能提供穩定性。」他承諾的數十兆日圓公共支出，短期內受到投資人的歡迎。

三菱日聯摩根士丹利證券資深市場經濟分析師Naomi Muguruma不太在意誰會接任首相，日本公債市場一開始會有什麼反應也都會是很短暫的，因為政權並沒有轉換。她的重點放在閣員的安排，關注已擔任財務大臣許久的麻生太郎會不會被換掉。

日本 菅義偉 投資

上一則

亞馬遜聲控家用機器人 亮相

下一則

史上最慘 越南本季GDP萎縮6%

延伸閱讀

新首相岸田文雄 日本自民黨「派閥包圍網」經典激戰

新首相岸田文雄 日本自民黨「派閥包圍網」經典激戰
求穩不求狠的岸田文雄 從德川家康變織田信長？

求穩不求狠的岸田文雄 從德川家康變織田信長？
對中關係 岸田文雄估比菅義偉時和緩

對中關係 岸田文雄估比菅義偉時和緩
替首相擋酒的成了首相 岸田文雄能喝出名

替首相擋酒的成了首相 岸田文雄能喝出名

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼評恒大危機：不是李曼 而是Barbaru時刻

2021-09-25 11:35
美國國債殖利率接近3個月高位，華府繼續陷入預算僵局，拖累科技股，使美股28日大跌。美聯社

利率飆+國會僵局 拖累科技股 道瓊跌569點

2021-09-28 16:40
中國限電措施可能對中國經濟和全球市場造成衝擊。 路透

除了恒大 限電也可能重創中國經濟與全球市場

2021-09-26 06:39
好市多警告消費者漲價在所難免。（路透）

運費成本飆 零售業警告消費者漲價在即

2021-09-25 02:15
紐約市。圖：pixabay

全球金融中心指數排名 紐約仍居龍頭 中國城市呢？

2021-09-24 09:57
每日郵報報導，目前在占全美貨櫃量4成的主要港口外滯留的船舶數量，過去2個月期間就增加3倍、達到62艘。其中，42艘貨輪實際下錨，另外20艘則在漂流區。Getty Images

美國西岸港口航運大打結 超過60艘貨輪卡在港外

2021-09-25 07:32

超人氣

更多 >
一洲焦點／中國用5名人質換回孟晚舟、密利將軍自白

一洲焦點／中國用5名人質換回孟晚舟、密利將軍自白
「太有面子了」河南小吃店老闆結婚 鄰居這樣狂賀

「太有面子了」河南小吃店老闆結婚 鄰居這樣狂賀
遭禁離中國3年 百大通緝犯兒女獲釋返美

遭禁離中國3年 百大通緝犯兒女獲釋返美
加油站老闆破產變街友 好心人伸援手 讓他「搬進」後院

加油站老闆破產變街友 好心人伸援手 讓他「搬進」後院
失聯長島中國留學生找到了 在醫院治療 家屬將赴美探望

失聯長島中國留學生找到了 在醫院治療 家屬將赴美探望