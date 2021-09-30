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越南相機模組吃緊 iPhone 13交貨期拉長

編譯葉亭均／綜合外電
蘋果公司新手機iPhone 13傳出供應受到受越南新冠疫情和相機模組供應受限影響。（路透）
蘋果公司新手機iPhone 13傳出供應受到受越南新冠疫情和相機模組供應受限影響。（路透）

「日經亞洲」引述消息人士報導，蘋果公司新手機iPhone 13的消費者面臨著比預期更長的到貨時間，原因是受越南新冠疫情和相機模組供應受限影響。

消息人士說，這次的供應受擾主要與四款iPhone 13系列手機的相機模組供應受限有關，原因是有大量的零件是在越南組裝。

供應鏈消息人士曾預期，今年iPhone 13的推出會相對順利，因為手機升級的多數變化都是漸進式的，而且蘋果公司已能夠備貨許多重要零組件。

不過，蘋果已將其新型感測器位移式防手震（Sensor-shift OIS）技術的運用範圍擴大至iPhone 13系列所有四款手機，有別於先前只用於高階的iPhone 12 Pro Max。但使得供應商必須在疫情引發諸多嚴格限制的情況下，在不削弱生產品質的情況下提高產量。

在相機中的感測器位移式防手震感測器能讓使用者即便是在移動中，也能讓拍攝的照片更流暢、影像更穩定，這是對先前的防手震技術的一大改善。

一名主管向日經亞洲表示：「組裝業者仍然可以生產新的iPhone，但有供應缺口，因為相機模組的庫存很低。我們別無他法，只能每天觀察越南的情勢，並且等待他們提高產量。」

另一名主管透露，上述情況最快能在10月左右改善，因為位於南越的一家主要iPhone相機模組製造廠在歷經數月時不時中斷後，近日已逐漸恢復生產。

目前，根據蘋果網站，在中國市場，購買天峰藍、容量為512GB的iPhone 13 Pro等待到貨時間長達五周，同一款手機在日本得等上五周、在日本為四周。即使是螢幕最小的iPhone 13 mini，在中國大陸、美國和日本的等待到貨時間都要7至10天。

蘋果公司拒絕對上述消息發表評論。

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