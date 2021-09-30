原物料、海運成本飆 福斯銷日車款漲價

德國汽車 大廠福斯將調漲出口至日本 的車款售價，最多調漲逾10萬日圓（約1000美元），成為最新一家漲價的外國車廠，顯示在日本消費者支出欲振乏力之際，日本車廠對漲價猶豫不決，但外國製造商傾向於把成本轉嫁給消費者。

日經新聞報導，在福斯的輸日車款中，以旗下性能休旅車Tiguan R的漲幅最大，10月將漲至699.2萬日圓（約6.28萬美元），比目前售價高10.2萬日圓。同屬福斯集團的奧迪汽車，輸日車款最多將調漲15萬日圓。

在日本銷量前十大的進口車品牌中，共五家在今年秋季調漲售價。歐洲Stellantis集團旗下的標緻和Jeep品牌，都已漲價。豪華車廠賓士也已調高部分車款售價，最高調漲50萬日圓。該公司目前正把提高的原物料成本轉嫁給消費者，為六年半來首見。銅、貴金屬及半導體價格已因供不應求而走高。新冠疫情導致海運等物流成本飆漲。

此外，目前日圓兌美元匯價已貶至約110日圓換1美元，也推升進口成本。

歐洲汽車品牌在亞洲相當受歡迎。不過，歐洲車在日本的售價，比中國 市場的價格低，例如賓士S500的日本售價為1738萬日圓，但在中國的要價超過3000萬日圓。