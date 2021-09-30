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提供駕駛行為分析 本田進攻數據商機

編譯易起宇／綜合報導

本田汽車成立販售智慧車輛所產生數據的新事業，和眾多對手一起搶攻這塊每年規模推估達4000億美元的藍海。

日經新聞報導，擁有約370萬輛車行車數據的本田，已開始將這些數據提供給商業設施等客戶。本田8月開始推出利用電子告示板提供路況資訊的服務，每月費用約為400萬日圓（3萬6000美元）。

本田也和位置數據新創公司Nightley合作，提供分析駕駛者行為的服務，預料這些數據將能用來判斷消費者需求、評估廣告效果，以及協助零售業規劃展店計畫，該服務的每月訂閱費用為20萬日圓起跳。

雖然本田早在2017年就成立利用行車數據的事業，但只限於提供給政府單位在發生災難時找出可行駛道路等用途，今後本田將投入更多資源，開發新客戶。

野村綜合研究所首席企業顧問濱野友輝說：「對爭相讓車輛電動化的汽車業來說，把行車數據轉換為收入來源是優先要務。」

市場情報公司富士經濟估計，全球銷售出的車輛到2035年左右將有約80%會是聯網車輛，每年銷售量約有9420萬輛。

美國顧問公司麥肯錫在研究報告中指出，行車數據將在2030年每年創造4000億美元的附加價值，包括從服務、數據銷售和成本削減增加的收入。

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