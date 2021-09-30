史上最慘 越南本季GDP萎縮6%

越南官方公布第3季經濟數據，受到疫情影響，各種防疫限制上路，使得全季國內GDP估較去年同期萎縮6.17%。(歐新社資料照片)

越南 第3季經濟較一年前萎縮逾6%，創下有紀錄以來最大降幅紀錄，反映防疫 限制衝擊各行各業，導致2021全年預估成長率下修至2.5%，遠低於原先上看6.5%的官方目標。

越南統計總局（GSO）29日公布，7月至9月國內生產毛額（GDP）較去年同期萎縮6.17%，是2000年以來單季GDP首見萎縮，主因是經濟重鎮胡志明市等地實施嚴格封鎖抗疫規定。第2季成長率從原先公布的6.61%下修至6.57%。

根據GSO發布的聲明，第3季服務業萎縮9.28%，工業和營建業萎縮5.02%，農業則擴張1.04%。聲明說：「新冠肺炎 疫情已重創經濟各層面，許多重要生產基地所在的城市和省份必須實施嚴格封鎖措施。」

越南去年大致抗疫成功，但今年4月開始與日益高漲的新冠肺炎感染潮搏鬥至今，使這個倚賴出口的東南亞經濟體備受打擊，因為嚴格防疫限制打亂供應鏈、關閉工廠並壓縮產值。統計顯示，越南確診病例總數達77萬例，染疫病歿者近1.9萬例，主要集中商業大城胡志明市和鄰近工業省份。

在商界施壓和投資人揚言撤資後，越南政府過去一周來逐步鬆綁防疫限制。

但第3季GDP數據顯示經濟展望黯淡，使官方原先訂在6.0%-6.5%的全年GDP成長率目標愈來愈難達成。負責統計GDP的GSO司長黎忠孝（Le Trung Hieu）表示，要達到既定的全年目標，第4季成長率「必須非常高，但那是不可能的」，2021全年成長率2.5%的展望「最實際」。

分析師認為，越南經濟最嚴峻時刻或許已過去。Oxford Economics發布報告說：「我們仍預期第4季會大幅好轉，因為製造業員工疫苗接種率升高，加上防疫限制普遍放寬，可望使生產迅速恢復正常。」