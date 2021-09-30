我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

助理作證 揭Theranos荷姆斯私生活「購物清單也要保密」

培根40年來最貴 價格暴漲28% 短期難回跌

史上最慘 越南本季GDP萎縮6%

編譯湯淑君／綜合報導
越南官方公布第3季經濟數據，受到疫情影響，各種防疫限制上路，使得全季國內GDP估較去年同期萎縮6.17%。(歐新社資料照片)
越南官方公布第3季經濟數據，受到疫情影響，各種防疫限制上路，使得全季國內GDP估較去年同期萎縮6.17%。(歐新社資料照片)

越南第3季經濟較一年前萎縮逾6%，創下有紀錄以來最大降幅紀錄，反映防疫限制衝擊各行各業，導致2021全年預估成長率下修至2.5%，遠低於原先上看6.5%的官方目標。

越南統計總局（GSO）29日公布，7月至9月國內生產毛額（GDP）較去年同期萎縮6.17%，是2000年以來單季GDP首見萎縮，主因是經濟重鎮胡志明市等地實施嚴格封鎖抗疫規定。第2季成長率從原先公布的6.61%下修至6.57%。

根據GSO發布的聲明，第3季服務業萎縮9.28%，工業和營建業萎縮5.02%，農業則擴張1.04%。聲明說：「新冠肺炎疫情已重創經濟各層面，許多重要生產基地所在的城市和省份必須實施嚴格封鎖措施。」

越南去年大致抗疫成功，但今年4月開始與日益高漲的新冠肺炎感染潮搏鬥至今，使這個倚賴出口的東南亞經濟體備受打擊，因為嚴格防疫限制打亂供應鏈、關閉工廠並壓縮產值。統計顯示，越南確診病例總數達77萬例，染疫病歿者近1.9萬例，主要集中商業大城胡志明市和鄰近工業省份。

在商界施壓和投資人揚言撤資後，越南政府過去一周來逐步鬆綁防疫限制。

但第3季GDP數據顯示經濟展望黯淡，使官方原先訂在6.0%-6.5%的全年GDP成長率目標愈來愈難達成。負責統計GDP的GSO司長黎忠孝（Le Trung Hieu）表示，要達到既定的全年目標，第4季成長率「必須非常高，但那是不可能的」，2021全年成長率2.5%的展望「最實際」。

分析師認為，越南經濟最嚴峻時刻或許已過去。Oxford Economics發布報告說：「我們仍預期第4季會大幅好轉，因為製造業員工疫苗接種率升高，加上防疫限制普遍放寬，可望使生產迅速恢復正常。」

越南 防疫 新冠肺炎

上一則

日股樂觀 岸田推數十兆日圓拚經濟

下一則

提供駕駛行為分析 本田進攻數據商機

延伸閱讀

彭博防疫韌性排名 台灣又倒退 排42名

彭博防疫韌性排名 台灣又倒退 排42名
中國缺電危機從工廠擴散到民生 經濟學家調降GDP預估

中國缺電危機從工廠擴散到民生 經濟學家調降GDP預估
LAX將直飛越南胡志明 越華裔往返家鄉和洛杉磯更便利

LAX將直飛越南胡志明 越華裔往返家鄉和洛杉磯更便利

外國四大商會：胡志明市嚴格防疫 已迫使部分生產外移

外國四大商會：胡志明市嚴格防疫 已迫使部分生產外移

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼評恒大危機：不是李曼 而是Barbaru時刻

2021-09-25 11:35
美國國債殖利率接近3個月高位，華府繼續陷入預算僵局，拖累科技股，使美股28日大跌。美聯社

利率飆+國會僵局 拖累科技股 道瓊跌569點

2021-09-28 16:40
中國限電措施可能對中國經濟和全球市場造成衝擊。 路透

除了恒大 限電也可能重創中國經濟與全球市場

2021-09-26 06:39
好市多警告消費者漲價在所難免。（路透）

運費成本飆 零售業警告消費者漲價在即

2021-09-25 02:15
紐約市。圖：pixabay

全球金融中心指數排名 紐約仍居龍頭 中國城市呢？

2021-09-24 09:57
每日郵報報導，目前在占全美貨櫃量4成的主要港口外滯留的船舶數量，過去2個月期間就增加3倍、達到62艘。其中，42艘貨輪實際下錨，另外20艘則在漂流區。Getty Images

美國西岸港口航運大打結 超過60艘貨輪卡在港外

2021-09-25 07:32

超人氣

更多 >