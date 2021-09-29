日股樂觀 岸田承諾數十兆日圓拚經濟 河野落敗外資落寞

岸田文雄將接任日本首相。 路透

29日舉行的日本 執政黨自民黨總裁選舉，由前外務大臣岸田文雄勝出，他將接替菅義偉 ，成為日本下一任首相。岸田已承諾，年底前將推出數十兆日圓的刺激經濟計畫。

彭博資訊分析，其實不管是誰取代菅義偉接任日本首相，日本股市表現都可望改善。日經225指數在菅義偉宣布不角逐首相以來，已經漲了接近6%，許多分析師預期新首相誕生後，日股還會再上攻。

彭博說，外資偏愛與岸田文雄競爭激烈、英語流利的河野太郎，自菅義偉表示不續任之後，一直買超日股。或許岸田文雄勝出的結果，會令他們暫停買進腳步。

里昂證券（CSLA Securities）日本分公司策略師Nicholas Smith說：「外資可能會感到失望，他們很奇怪地就是支持能講英語的候選人。然而日本國內投資 人就遠遠不會那麼偏好河野。」

Smith日股，岸田上台的話，較不利於再生能源類股的表現，核能發電可望受惠。

不過岸田將帶來市場最想要的「穩定」。秋季稍晚，日本將選行大選。Saison資產管理基金經理人Tetsuo Seshimo表示，「短期而言，岸田無疑能提供穩定性。」他承諾的數十兆日圓公共支出，短期內受到投資人的歡迎。

三菱日聯摩根士丹利證券資深市場經濟分析師Naomi Muguruma不太在意誰會接任首相，日本公債市場一開始會有什麼反應也都會是很短暫的，因為政權並沒有轉換。她的重點放在閣員的安排，關注已擔任財務大臣許久的麻生太郎會不會被換掉。