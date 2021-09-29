我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「撥電話給解放軍」密利國會自白喊冤：這不是密電

「價高才買得到房」全美房價7月飆升19.7%創新高

澳洲反壟斷 盯上Google行銷

編譯林聰毅／綜合報導
澳洲反托辣斯機關盯上Google目標廣告。（路透資料照片）
澳洲反托辣斯機關盯上Google目標廣告。（路透資料照片）

澳洲反托辣斯機關呼籲修法以限制Google運用網路資料銷售目標廣告，與其他監管機構採取一致立場，認為這位搜尋引擎巨人在市場的優勢地位，將損害出版商、廣告商和消費者的利益。歐洲也有企業呼籲歐盟制止Google調整搜尋引擎的方式。

澳洲競爭及消費者委員會（ACCC）加入與歐洲和英國監管機關的陣營，希望阻止Google運用從網路搜尋所蒐集的資料（包括在地圖和 YouTube 上）放置行銷材料，打擊競爭對手。

ACCC在28日發布的報告估計，在去年澳洲28億澳幣（20億美元）的開放式顯示廣告中，逾90%至少涉及一項Google服務。ACCC說，正考慮對Google採取行動，但現行的競爭法「不太適合」處理廣泛的擔憂，「需要新的監管解決方案」。

開放式顯示管道允許出版商透過Google等中介機構，銷售廣告空間，而大型社群媒體網站等封閉式管道，則是直接向廣告商或媒體代理商出售廣告空間。 ACCC表示，去年花在這兩個管道的總金額為65億澳幣。

ACCC主席席姆斯說，Google利用其垂直整合地位，經營廣告技術服務，這種方式已導致廣告技術行業競爭力下降。他說，歐洲和英國正在就此類法律進行磋商，明年希望採取共同立場。媒體報導，美國司法部正在準備一項反壟斷訴訟，控告Google利用其市場力量阻礙廣告競爭對手。

代表廣告與出版商的開放網路運動（MOW）也已向歐盟申訴，要求制止Google調整搜尋引擎的方式，因為這種變更廣告追蹤的作法將威脅廣告與出版商的營收來源。Google 27日則在歐洲提起上訴，請求推翻歐盟課處的50億美元反托辣斯罰款，主張其Android行動裝置作業系統是促進而非禁止競爭。

Google 澳洲 歐盟

上一則

世銀大砍亞太經濟成長預測

下一則

美歐貿易會議將聚焦晶片AI

延伸閱讀

澳洲特斯拉電池組起火 報告：疑冷卻劑外洩引起

澳洲特斯拉電池組起火 報告：疑冷卻劑外洩引起
3年銳減3成 澳洲國寶無尾熊恐瀕危

3年銳減3成 澳洲國寶無尾熊恐瀕危
毀棄潛艦合約的代價 澳洲恐賠逾650億美元

毀棄潛艦合約的代價 澳洲恐賠逾650億美元
北半球小麥歉收 中國只得回頭找澳洲購買

北半球小麥歉收 中國只得回頭找澳洲購買

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼評恒大危機：不是李曼 而是Barbaru時刻

2021-09-25 11:35
美國國債殖利率接近3個月高位，華府繼續陷入預算僵局，拖累科技股，使美股28日大跌。美聯社

利率飆+國會僵局 拖累科技股 道瓊跌569點

2021-09-28 16:40
中國限電措施可能對中國經濟和全球市場造成衝擊。 路透

除了恒大 限電也可能重創中國經濟與全球市場

2021-09-26 06:39
好市多警告消費者漲價在所難免。（路透）

運費成本飆 零售業警告消費者漲價在即

2021-09-25 02:15
紐約市。圖：pixabay

全球金融中心指數排名 紐約仍居龍頭 中國城市呢？

2021-09-24 09:57
每日郵報報導，目前在占全美貨櫃量4成的主要港口外滯留的船舶數量，過去2個月期間就增加3倍、達到62艘。其中，42艘貨輪實際下錨，另外20艘則在漂流區。Getty Images

美國西岸港口航運大打結 超過60艘貨輪卡在港外

2021-09-25 07:32

超人氣

更多 >
麻州華裔姊弟被中國限制出境4年 已獲釋返美

麻州華裔姊弟被中國限制出境4年 已獲釋返美
葛瑞珊爆料新書：川普2019秘密就醫其實是大腸鏡檢查

葛瑞珊爆料新書：川普2019秘密就醫其實是大腸鏡檢查
政府明關門？葉倫：下月18日後 所有帳單都付不出

政府明關門？葉倫：下月18日後 所有帳單都付不出
他在車窗上貼這幾個「不當字樣」 被警關押15天

他在車窗上貼這幾個「不當字樣」 被警關押15天
四大難題同時降臨 民主黨危機處理所剩時間有限

四大難題同時降臨 民主黨危機處理所剩時間有限