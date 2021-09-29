澳洲反壟斷 盯上Google行銷

澳洲反托辣斯機關盯上Google目標廣告。（路透資料照片）

澳洲 反托辣斯機關呼籲修法以限制Google 運用網路資料銷售目標廣告，與其他監管機構採取一致立場，認為這位搜尋引擎巨人在市場的優勢地位，將損害出版商、廣告商和消費者的利益。歐洲也有企業呼籲歐盟 制止Google調整搜尋引擎的方式。

澳洲競爭及消費者委員會（ACCC）加入與歐洲和英國監管機關的陣營，希望阻止Google運用從網路搜尋所蒐集的資料（包括在地圖和 YouTube 上）放置行銷材料，打擊競爭對手。

ACCC在28日發布的報告估計，在去年澳洲28億澳幣（20億美元）的開放式顯示廣告中，逾90%至少涉及一項Google服務。ACCC說，正考慮對Google採取行動，但現行的競爭法「不太適合」處理廣泛的擔憂，「需要新的監管解決方案」。

開放式顯示管道允許出版商透過Google等中介機構，銷售廣告空間，而大型社群媒體網站等封閉式管道，則是直接向廣告商或媒體代理商出售廣告空間。 ACCC表示，去年花在這兩個管道的總金額為65億澳幣。

ACCC主席席姆斯說，Google利用其垂直整合地位，經營廣告技術服務，這種方式已導致廣告技術行業競爭力下降。他說，歐洲和英國正在就此類法律進行磋商，明年希望採取共同立場。媒體報導，美國司法部正在準備一項反壟斷訴訟，控告Google利用其市場力量阻礙廣告競爭對手。

代表廣告與出版商的開放網路運動（MOW）也已向歐盟申訴，要求制止Google調整搜尋引擎的方式，因為這種變更廣告追蹤的作法將威脅廣告與出版商的營收來源。Google 27日則在歐洲提起上訴，請求推翻歐盟課處的50億美元反托辣斯罰款，主張其Android行動裝置作業系統是促進而非禁止競爭。