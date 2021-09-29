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世銀大砍亞太經濟成長預測

編譯劉忠勇／綜合報導
世銀下修對東亞和太平洋地區經濟成長預測。（美聯社）
世銀下修對東亞和太平洋地區經濟成長預測。（美聯社）

世界銀行27日大幅下修對東亞（不含中國）和太平洋地區的經濟成長預測，反映Delta變種病毒重創當地製造業和旅遊業，而疫苗接種率偏低，也阻礙經濟復甦。世銀預測最快明年上半年受影響國家的景氣有望再度活絡，但也呼籲長期而言，唯有深化改革才能避免經濟成長減緩和不平等加劇。

世銀將中國今年經濟成長預測由4月的8.1%上修為8.5%，但其他東亞和太平洋地區（簡稱EAP）經濟成長展望由原本的4.4%下調至2.5%。其中越南由6.6%下修為4.8%，馬來西亞由6.0%大砍至3.3%。

若計入中國的表現，東亞整體的成長率為7.5%，稍優於4月時預測的7.4%。

亞洲開發銀行（ADB）上周也下修東南亞今年經濟成長預測，由原先的4.4%降為3.1%。因疫情高漲，緬甸、馬來西亞、柬埔寨、越南均實施防疫封鎖限制。

世銀警告，受到新冠肺炎疫情影響，東亞和太平洋地區不僅失業率高，經濟不平等也加劇。

世銀表示，新冠肺炎疫情可能造成EAP經濟成長緩慢，又導致不平等加劇，使這地區出現本世紀以來從未見過的雙貧現象。

世銀東亞太平洋地區副行長費羅說，EAP的經濟面臨命運的逆轉，「2020年時世界其他地區因疫情陷入掙扎，此區則成功遏止了疫情擴散，但2021年疫情捲土重來，削弱了此區的成長前景」。

即使世界其他地區重新開放，EAP地區的邊境和旅行限制仍繼續不利旅遊業，並延遲全面復甦。

區內受衝擊最大的，就屬幾個太平洋島國和緬甸，緬甸預估可能萎縮18%，太平洋島國整體萎縮幅度則為2.9%。

世銀在報告中推估，印尼和菲律賓在內的EAP地區，疫苗接種比率到明年上半年可達逾六成人口，雖不足以根絕疫情，但可以大幅降低死亡率。世銀經濟學家馬塗說：「加速疫苗接種和篩檢以控制新冠疫情，最快到2022年上半年可讓受影響國家的景氣再度活絡，進而讓明年經濟成長翻倍。但長期而言，唯有深化改革才能避免經濟成長減緩和不平等加劇。 」

世銀建議，EAP地區必須在四方面認真對付疫情：加強接種疫苗意願並解決配送能力的限制；提升篩檢和追蹤；提高本地疫苗生產；強化本地醫療制度。

疫情 疫苗 緬甸

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