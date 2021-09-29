法拉利電動車 蘋果名將操刀

蘋果 公司前首席設計師艾夫（Jony Ive）與法拉利最大股東Exor控股達成長期合作協議，將協助超跑製造商法拉利開發其第一款電動車 ，雙方也可能在Exor控股其他事業領域合作。

艾夫的設計公司LoveFrom將與法拉利和Exor合作，展開多項計畫；LoveFrom是艾夫2019年時與工業設計師紐森共同創辦。Exor由義大利阿涅利家族（Agnelli）掌握，也持有Stellantis汽車 集團股權，該集團旗下的品牌包括飛雅特克萊斯勒、雪鐵龍和瑪莎拉蒂。

法拉利並未透露合作細節，但表示所有事業都有可能與LoveFrom合作；法拉利除了生產傳統的引擎動力汽車，也銷售服裝、手表和其他服飾。Exor也表示，已與LoveFrom達成「長期、延續數年的合作」，雙方的合作計畫先從法拉利開始，但可能擴大至Exor旗下其他公司。

法拉利今年4月宣布，預計2025年時發表該公司第一款電池驅動汽車；6月時，法拉利任命電子產品專家韋格納擔任執行長；韋格納曾在意法半導體（STMicroelectronics）任職逾20年。LoveFrom將與法拉利的設計團隊合作，參與未來所有車款設計，包括電動車。

Exor董事長及執行長艾爾康表示：「在我們打造未來時，法拉利代表著令人振奮、首次一起做些偉大事情的機會。」

艾夫與紐森在聯合聲明中表示：「身為法拉利的擁有者和收藏者，我們非常興奮能與這家卓越的公司合作，尤其是和曼佐尼（Flavio Manzoni）專業領導的設計團隊共事。」

豪華汽車製造商和汽車大廠預計今年將在美國發表十多款電動車，與電動車新創公司Lucid、Rivian和電動車龍頭特斯拉競爭。

在汽車產業和客戶擁抱電動化趨勢之際，蘋果公司據傳也正尋求進軍汽車領域；不過，福特汽車9月挖角蘋果前副總裁菲爾德（Doug Field），據傳菲爾德是蘋果開創汽車事業的要角，他被福特聘用，讓蘋果的汽車計畫受挫。