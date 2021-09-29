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鮑爾：通膨壓力居高不下

編譯葉亭均／綜合報導
美國通膨壓力未來幾個月仍將居高不下。(路透資料照片)
美國通膨壓力未來幾個月仍將居高不下。(路透資料照片)

美國聯準會（Fed）主席鮑爾表示，供應瓶頸延續的時間比預期長，他預期通膨壓力未來幾個月仍將居高不下，之後才會趨於溫和。

鮑爾28日出席參議院銀行委員會聽證會，他在預先準備好的證詞表示，供應鏈的「影響比預期還大、持續的時間更長，但會減弱，通膨率預期將隨之回落至我們較長期的2%目標」，「隨著經濟繼續重啟，瓶頸、聘僱困難等限制因素可能比原先預期更嚴重、更長久，構成通膨上行風險」。

鮑爾坦承，確實有物價壓力比預期高或持續更久的風險，不過他也重申，「如果持續較高的通膨成為重大疑慮，我們肯定會回應，並動用我們的工具確保通膨維持在符合目標的水準。」

他也說，就業市場的成長腳步在8月減緩，尤其是那些對疫情敏感的產業。他說，5.2%的失業率低估了就業不足的問題，正如勞動力參與率尚未回升所凸顯出的事實。

Fed上周維持基準利率區間在0-0.25%的區間不變，並表示如果經濟朝著的目標前進，「可能很快就有必要」縮減每月1,200億美元的資產收購計畫。

鮑爾上周說，通膨已經達到縮減購債的通膨門檻，但就業門檻「幾乎達到」。他在證詞中，未提到縮減資產收購事宜。三位今年有決策投票權的官員，27日則繼續強化上周開會的結論，也就是可能很快開始縮減購債規模，但也都暗示將對升息時機保持耐心。

理事布蘭納德說，就她的標準而言，就業仍有些不足，若像她期望般地持續有進展，可能很快就能達標，但「不應把任何關於放慢購債速度的決定，視為首次升息的信號」。

芝加哥聯準銀行總裁伊凡思說，經濟已接近可以開始縮減購債的門檻，他預測首次升息時間會落在2023年，之後會「非常溫和地上升」。

紐約聯準銀總裁威廉斯則表示，目前通膨和就業都進展良好，如果經濟像他預期般改善，可能很快就有理由放慢收購資產的步伐。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾。(路透資料照片)
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。(路透資料照片)

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