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挪威主權財富基金 零碳排掛帥

編譯林聰毅／綜合報導
挪威主權財富基金投資組合中的所有公司，都須設定明確的二氧化碳減排目標。（路透）
挪威主權財富基金投資組合中的所有公司，都須設定明確的二氧化碳減排目標。（路透）

在挪威本月的國會大選由工黨獲勝後，全球最大上市股票投資人─挪威主權財富基金（SWF）即將獲得政治奧援，得以堅持其投資組合中的所有公司，都要設定明確的二氧化碳減排目標。

彭博資訊報導，工黨已明確表示，想擁抱更積極的環境政策，包括為挪威央行投資管理局（NBIM）提供更嚴格的架構。

工黨氣候發言人艾德說，挪威主權財富基金應致力於在2050年前實現淨零碳排的目標，沒有遠大淨零排放目標的石油公司，都將成為遭鎖定的目標。

根據彭博彙編的最新監管文件，目前挪威主權基金仍持有世上一些最大溫室氣體排放公司的股份，包括埃克森美孚公司和雪佛龍。

之前，該基金曾尋求挪威國會的許可，以分散投資為由出脫所有石油持股，但只被允許出脫部分石油股票。

工黨為挪威主權基金設定淨零碳排目標的計畫，主要是遵循政府委託的一份報告，該報告提供關於氣候風險的建議，例如為該基金設定符合巴黎協定的減排目標。工黨仍在與可能的結盟夥伴磋商共組新政府，但因該黨在國會占優勢，很可能實現淨零碳排目標。

聯合國氣候變遷綱要公約（UNFCCC）前祕書長菲格雷斯認為，如果挪威讓其主權投資工具接受碳中和，規模10兆美元的主權財富基金領域中，其他業者也將起而效尤，「全世界都會注意到挪威這個榜樣」。

挪威政府至今仍未為擁有全球約1.5%股票的挪威主權基金明訂淨零碳排規定，引起氣候行動人士抨擊。

但隨著科學家警告，氣溫上升速度比之前的擔心危險許多，逐漸改變人們的心態。

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