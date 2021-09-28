全球新冠疫苗分配 大改革

COVAX分配機制即將改革，調整為根據各國的疫苗覆蓋率進行分配。（歐新社）

由世界衛生組織（WHO）主導的疫苗 全球取得機制（COVAX）原依各國人口分配新冠肺炎疫苗，但是英國 等先進國家常另有管道採購大量疫苗，導致全球疫苗分配極為不均，甚至出現英國透過COVAX取得的疫苗比非洲波札那還多的怪象。

如今COVAX的分配機制即將進行改革，將根據各國的疫苗覆蓋率進行分配。

路透報導，COVAX是由WHO、全球疫苗免疫聯盟（Gavi）及流行病防範創新聯盟（CEPI）共同領導，全球疫苗免疫聯盟即將在28日召開會議，檢討疫苗分配機制，而調整過的分配方式預計將在第4季實施。

根據全球疫苗免疫聯盟提出的資料，今年3月時，當時已經有近半人口注射至少一劑疫苗的英國，在一批COVAX輝瑞疫苗中取得50多萬劑。相較之下，波札那只在同一批次中拿到2萬劑，盧安達與多哥各拿到10萬劑，利比亞也僅拿到5.5萬劑。

世衛組織等大型機構常常在這波疫情 中被批評顢頇遲緩，缺乏應有的領導能力。世衛組織祕書長高級顧問艾沃德（Bruce Aylward）在被問到，為何先前COVAX分配機制沒有考量疫苗覆蓋率時，他僅含糊回答COVAX的機制需要140多個參與國家共同同意，才能改變。

今年6月，COVAX從原本野心勃勃想要擔任全球疫苗分配中心的任務，轉變為主要為亟需疫苗的國家調撥疫苗，但是，COVAX根據人口分配疫苗的機制卻未修改。

在多國搶購疫苗，印度生產基地遭疫情重創，各地又限制疫苗出口的情況下，COVAX至今僅撥出3億劑疫苗給140多個成員國，遠低於今年原本的20億劑目標。目前COVAX的今年疫苗分配目標已經削減到14億劑，但依目前速度很難達成。

低收入國家拿到較少疫苗，另一大困難點是運輸與儲存能力不足。像輝瑞這類mRNA疫苗需要極低溫的冷鏈運輸，儲存溫度是攝氏負70度，造成輝瑞的疫苗僅有英國等50多國具有資格申請。

至於不須極低溫冷鏈運輸的阿斯特捷利康（AZ）疫苗，的確能透過COVAX管道分配到140多國，但AZ疫苗的主要生產國印度今年遭受疫情重擊，限制疫苗出口，使得原本計畫分配的2.4億劑AZ疫苗，截至8月底僅有約8000萬劑完成配送。