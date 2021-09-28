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催動拉美基建 抗衡一帶一路

編譯鍾詠翔／綜合報導
美國官員即將赴哥倫比亞等拉美國家考察基礎建設，圖為位於哥國首都波哥大的央行。(路透資料照片)
美國官員即將赴哥倫比亞等拉美國家考察基礎建設，圖為位於哥國首都波哥大的央行。(路透資料照片)

知情人士透露，拜登政府正考慮在拉丁美洲推動一項基建倡議，並以美國為首，與中國的「一帶一路」倡議展開競爭，且白宮高階官員下周將聽取拉美國家對這項基建計畫的看法。

彭博資訊引述消息人士表示，負責國際經濟的美國副國家安全顧問辛格（Daleep Singh）將率團前往哥倫比亞、厄瓜多、巴拿馬等國，與高階官員、商界領袖及民間活動人士商討基建需求事宜。

據悉，代表團除了會見拉美國家元首和官員之外，還將與各國私營部門、民間社會和「傳統邊緣化群體」對話，以實現七國集團在6月宣布的「重建更美好世界」(Build Back Better World，簡稱B3W) 國際基礎設施投資計畫。不過，目前還沒有決定該計畫最終將分配多少資金。

知情人士說，白宮希望參與環保和勞動力標準比中國更高的計畫，且這些計畫的財務條款完全透明。

美國總統拜登的助手指出，華府曾以為「一帶一路」倡議是一系列沒有關聯的基建計畫，但如今「一帶一路」倡議已成為大陸外交政策戰略的核心。他們表示，北京當局透過這項倡議獲得原物料、貿易聯通及地緣政治籌碼。

拜登和其他七大工業國集團（G7）領袖在今年稍早討論了一項針對開發中國家的協調基建倡議，以對抗「一帶一路」倡議。白宮將這項倡議稱為「重建更美好的世界」。

美國 一帶一路 拜登

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