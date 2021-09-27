鋁製飲料罐 搭上減碳潮

鋁金屬供應大廠俄鋁將為飲料業者供應碳排量極低的鋁製罐子。（路透）

全球鋁金屬供應大廠俄鋁（Rusal）表示，已與啤酒業者百威（Budweiser）簽約，將供應製造過程中碳排量極低的鋁製啤酒罐，這使得俄鋁在同業的環保製鋁競賽中領先一局。

金融時報報導，俄鋁將供應500萬個鋁製啤酒罐給百威，這些鋁在製造時採用更具環保的技術，在冶煉時減少排放二氧化碳。這款啤酒罐的原料，將來自採用水力發電運作的俄國克拉斯諾亞爾斯克鋁礦場，這些飲料預定今年在英國上市銷售。

俄鋁母公司En+集團董事會執行總裁巴克（Greg Barker）說：「這是首次量產近零碳排，或0.001%碳排的鋁產品，是首度以如此大的規模生產。」

俄鋁正與由力拓、美國 鋁業及蘋果公司合組的聯盟競相研發零碳排鋁材，以搭上消費者日益重視企業採購較環保大宗商品及原物料的需求。

俄鋁簽下這筆交易，適逢歐盟 準備對一系列產品實施「碳邊境 調整稅」，對象包括進口的鋼、鋁、肥料及水泥。包括俄鋁的ALLOW在內，目前可取得的低碳鋁品牌金屬原料都是產自使用水力發電的煉鋁廠。目前的重點是研發出以更環保的方式處理氧化鋁。巴克表示，要達到量產百分百「零碳排」鋁材這個目標，仍有一段路要走。