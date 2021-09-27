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南韓房地產科技平台 走紅

編譯陳律安／綜合報導
南韓房地產科技平台正重塑不動產市場。（路透）
南韓房地產科技平台正重塑不動產市場。（路透）

南韓房地產科技平台」（proptech）正重塑南韓不動產市場。這些平台運用3D賞屋、無接觸式交易等數位科技，提供更容易上手、更便捷的服務，而且收取更低的佣金，在長期抗拒改變的不動產產業掀起波瀾。

韓聯社報導，南韓不動產平台Dawinproperty在2019年問世後，藉壓低對買家的收費，並免除對屋主抽取佣金，在首爾都會區嶄露頭角。

在南韓，無論是買主或屋主，都須支付仲介占成交價0.4%至0.9%的仲介費，若是媒合租屋，房東和房客須支付房租0.3%至0.8%的費用。

在南韓房價上漲之際，愈來愈多民眾希望降低房屋交易成本。Dawinproperty說，該平台用戶已超過10萬人，也有逾1,000名不動產經紀人加入，「把線下的不動產交易轉到線上，能夠省辦公室支出，從而調降仲介費用」。

已耕耘不動產市場十年的主要房屋媒合平台Zigbang表示，將掃描房屋影像，以「3D虛擬賞屋」功能讓潛在買主了解白天採光與視野，提高他們的興趣；該公司也計劃與取得執照的不動產經紀商合作，推出數位化、無接觸的房地產交易服務。Zigbang也與管家服務公司合作，提供清潔、裝修、除蟲等服務。Zigbang估值已在7月超過1兆韓元，名列南韓「獨角獸」。

隨著愈來愈多人透過網路蒐集資料，且在家就可輕鬆比價，開始認為傳統房仲業者的收費過高。

南韓國土交通部為回應民怨，修改了不動產交易的佣金比率，把成交價超過9億韓元物件的佣金上限，從現行的0.9%下修到0.5%-0.7%，預計10月上路。

市場觀察家指出，由於在無接觸式交易需求增加、新科技帶來新服務，採用新科技步調較慢的不動產業勢將迎來改變，「房地產科技平台」將扮演更加吃重的角色，因為這能降低資訊不對稱性，而且預料將從房屋媒合平台，進化為能夠滿足買主、賣家及經紀商等各方需求的「一站購足」式平台。

南韓 房地產 房東

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