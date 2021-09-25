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全球貨櫃輪運價 再創新高

記者邱馨儀／綜合報導
全球塞港問題未解、運價指數持續創高。（本報資料照片）
全球塞港問題未解、運價指數持續創高。（本報資料照片）

貨櫃輪運價繼續上漲，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）最新一周來到4643.79，周漲幅0.46%，再度刷新歷史紀錄，遠東到地中海線則首次回檔，海運業者凍漲運價，卻狂加附加費，航運業者認為，基本運價漸失去反應市場熱度的指標意義，要加上附加費用才能反應真實運價，但即使如此，運價依舊上揚。

本周最新運價出爐，遠東到美東每FEU（40呎櫃）達1萬1976美元，漲幅1.85%；遠東到歐洲每TEU（20呎櫃）達7551美元，漲幅0.36%；遠東到美西每FEU達6322美元，較前一周持平。

遠東到地中海每TEU為7498美元，較上周回跌0.17%，這是自地中海4月運價起漲以來首次回檔。

業者認為，目前碼頭塞港情形無解，推估情況會延續到2022年上半年，明年能否改善還要看各港口作業情況，也有可能全年都會塞港。

航商運價凍漲，市場需求強勁，業者就採取使用者付費方式，透過其他附加費加收費用，目前最常收的包括旺季附加費（PSS） 、綜合費率上漲附加費（GRI）及塞港壅塞附加費（CGS）等，所以業界才會說，基本運價現在只是參考用，要加上附加費用才能反應真實運費。

對貨主來說，能不能準時把貨送到客戶手上最重要，只要還能承受，就搶著出貨。為避免更多爭議，多家海運業者達飛（CMA CGM）、赫伯羅特（Hapag-Lloyd）日前宣布凍漲基本運費，海運已是一個成熟市場，所有運價都是反映市場供需，考量到使用者付費，就算基本運價不漲，各種因應市場需求的附加費用，運價上漲幅度愈來愈難計算。

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