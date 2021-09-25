Nike下修營收預測

運動用品供應商Nike上季營收 不如市場預期，並調降全年營收預測，還警告年底購物季出貨可能延誤，主因東南亞 新冠肺炎疫情延燒，各地的防疫封鎖措施造成生產和交貨延宕。Nike股價24日在美股早盤應聲重挫6%。

Nike公布，到8月底止的2022年度第1季（上季）營收，經匯率調整後比一年前成長16%至122億美元，但低於市場預估的125億美元；淨利年增23%至18.7億美元，每股盈餘（EPS）為1.16美元，優於市場預期。

Nike主管表示，該公司產品的消費者需求維持強勁，若非供應鏈 受擾問題，上季營收應該會更好。他們也警告，越南和印度的生產問題將傷害公司的短期展望。Nike並調降本年度銷售展望，把成長率預估值從11%-12%左右下修至約5%。

亞洲供應鏈斷鏈的衝擊，正阻礙全球貿易，Nike也未能倖免。彭博行業研究（BI）分析師說，問題皆與庫存有關，「目前的需求顯然非常高。有多少庫存正在運輸中，能否滿足年底耶誕購物季的需求？」

Nike表示，上季庫存商品的價值為67億美元，大致與去年同期持平。Nike說，需求雖強勁，但「在途存貨」增加，反映供應鏈持續受擾，導致從下單到交貨的前置時間延長。