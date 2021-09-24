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半導體公司缺人 晶片荒可能持續至明年下半年

編譯季晶晶／綜合外電
晶片生產示意圖。路透
晶片生產示意圖。路透

英國媒體TechRadar報導，最新的產業調查發現，半導體供應商求才不易，準備擴大產能的半導體業者大都認為，晶片短缺的情況恐將持續至2022年下半年。

由IPC International進行的訪調發現，僅10%的受訪者表示，來自供應商的庫存增加，以及有大約80%抱怨很難找到擴產所需的熟練人員，半數表示「極端困難」。

根據這份調查報告，預估「未來6個月的前景幾無變化。大約65%的公司預期勞動成本會上升，僅23%預期招募熟練人員的難度會改善」。

新聞資訊網站Ars Technica指出，雪上加霜的是，90%的受訪者近個月觀察到原料價格上漲，削減許多已受重創產業的獲利，其中包括估計2021年營收恐損失2,100億美元的汽車業。

因為熟練勞工難尋，有些公司自行培訓，也有一些提高薪資待遇求才，這勢必推高勞工薪資，某種程度上，組件和原料價格都可能因此走高。

晶片荒將持續已愈來愈明顯，很多人不想提可能是怕一語成讖。但晶片短缺已經不只是短缺，有可能是系統性的不足。

台積電、英特爾和三星都在蓋新廠，過幾年等新廠開出產能，半導體的供應會增加，但外界擔心，新產能除應付眼下需求外，是否還有任何餘裕。

晶片 勞工 營收

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