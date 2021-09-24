印度股市盤中漲破6萬點 創歷史新高

印度股市24日盤中漲破6萬點大關。 歐新社

印度 股市24日盤中創下歷史新高，原因是市場樂觀看待莫迪政府加速為民眾接種新冠疫苗，將提振這個亞洲第三大經濟體的需求。

印度史坦普BSE Sensex指數 24日盤中上漲0.3%，首度翻越6萬點關卡，NSE Nifty 50指數也逼近18,000點。Sensex指數從去年3月疫情 爆發時的低點以來，已大漲逾一倍，成為這段期間表現最佳的全球主要股市之一。

印度股市表現優異，原因是印度央行已把利率降至紀錄低點，導致存款收益大減，使數百萬名股市新手願意買進風險資產。全球基金也乘著這股浪潮，已對印度股市注入近90億美元的資金，使印股今年可望連續第三年資金淨流入；相較下，南韓和大馬股市都出現資金外流。

然而，較謹慎的投資人已留意到，Nifty指數目前12個月的預估本益比已逼近23倍，比約18倍的五年平均值還高，更遠高於MSCI新興市場指數的13倍。

瑞銀財富管理已把印股評級從「最受青睞」降至「中立」，該公司的全球資產配置主管蘇安純說，原因是印度總體經濟和企業獲利的快速復甦，已大致反映在印股高漲的行情。