美國人造肉業者 攻亞洲市場

美國人造肉公司Impossible Foods將在美、港、星等市場推出素豬肉，搶占快速成長的植物性食品市場。（路透）

美國 人造肉公司Impossible Foods將在美國、香港 、新加坡等市場推出素豬肉，搶占快速成長的植物性食品市場，國際巨星李奧納多也投資兩家人造肉新創業者，顯示蔬食餐飲風潮方興未艾。

彭博資訊報導，Impossible Foods從23日起，在名廚張碩浩的紐約餐館「福桃Ssäm Bar」，推出「不可能的豬肉」，美國和香港餐飲業者也能向食品經銷商下單。Impossible Foods 10月4日也將在香港逾120家餐館推出這種豬絞肉替代品，11月則開始向新加坡餐館供應素豬肉。

Impossible Foods不到一個月前才剛推出人造雞塊，擴大素漢堡肉排、素肉腸等核心產品陣容。該公司加快產品研發腳步，凸顯各家食品公司為稱霸持續成長的人造肉市場，已展開激烈競爭。

不過，Impossible Foods在攻占亞洲市場的過程中，正面臨巨大障礙，即缺乏接觸中國 消費者的管道，而中國占全球豬肉需求的比率約達到50%。

中國當局仍未允許Impossible Foods進入當地市場，原因是其多數產品都使用大豆血紅蛋白，這是一種透過基因改造酵母生產的食物成分，須經監管機關批准。相較下，競爭對手Beyond Meat去年11月已開始在大陸市場販售人造豬肉。

好萊塢巨星李奧納多最近則投資以色列Aleph Farms和荷蘭Mosa Meat這兩家培植肉新創公司。他參與了Aleph Farms在7月進行的B輪籌資，當時Aleph Farms籌得1.05億美元。Mosa Meat近來則宣布籌資8,500萬美元。

李奧納多表示：「欲對抗氣候危機，改變我們的食物體系是有效方式之一。Mosa Meat和Aleph Farms為滿足全世界對牛肉的需求提供新方法，解決目前牛肉生產體系一些最迫切問題。」

環保人士認為，人造肉有助於解決氣候變遷危機。傳統畜牧產業須砍伐林地，以騰出生產動物飼料和飼養牲口空間，造成大量溫室氣體排放，且牲口本身也會製造碳排。