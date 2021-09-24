AZ投資新創 開發mRNA藥物
英國製藥巨人阿斯特捷利康（AstraZeneca）23日表示，將投資一家英國倫敦帝國學院教授成立的新創事業，共同研究新一代的信使核糖核酸（mRNA）藥物，希望這個在新冠肺炎疫苗中首度投入製藥的mRNA技術，未來能夠用來對抗癌症與其他疾病。
領導倫敦帝國學院新創事業VaxEquity這項mRNA研究的教授夏托克（Robin Shattock）說，阿斯特捷利康將投入VaxEquity「相當數量」的資金，初期最高可能投入1.95億美元，支援協助開發26種藥物。雙方將利用稱為自我擴增RNA（self-amplifying RNA）的技術開發疫苗與治療藥物。
夏托克說，也其他藥廠對投資VaxEquity有興趣，但是阿斯特捷利康的興趣並不僅限於傳染性疾病，而是在其他方面都想運用這項技術，因此夏托克決定接受阿斯特捷利康的投資入股。VaxEquity是2020年由夏托克以及Morningside創投基金共同創立。
阿斯特捷利康先前利用另一種病毒載體技術，與牛津大學共同開發出新冠疫苗在全球使用。美輝瑞與德BioNTech，及美莫德納開發的新冠疫苗就是採用mRNA技術。夏托克表示：「我們從這場疫情學到的是mRNA技術真的有用，且速度可很快。」
阿斯特捷利康生物製藥研發部執行副總裁潘加洛斯說，mRNA技術有機會廣泛使用在各種治療藥物，目前與VaxEquity合作集中在呼吸道疾病以及癌症。
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