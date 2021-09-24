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AZ投資新創 開發mRNA藥物

編譯陳家齊／綜合報導
英國藥廠阿斯特捷利康將投資一家倫敦帝國學院教授成立的新創事業，運用mRNA技術研發抗癌藥物。（歐新社）
英國藥廠阿斯特捷利康將投資一家倫敦帝國學院教授成立的新創事業，運用mRNA技術研發抗癌藥物。（歐新社）

英國製藥巨人阿斯特捷利康（AstraZeneca）23日表示，將投資一家英國倫敦帝國學院教授成立的新創事業，共同研究新一代的信使核糖核酸（mRNA）藥物，希望這個在新冠肺炎疫苗中首度投入製藥的mRNA技術，未來能夠用來對抗癌症與其他疾病。

領導倫敦帝國學院新創事業VaxEquity這項mRNA研究的教授夏托克（Robin Shattock）說，阿斯特捷利康將投入VaxEquity「相當數量」的資金，初期最高可能投入1.95億美元，支援協助開發26種藥物。雙方將利用稱為自我擴增RNA（self-amplifying RNA）的技術開發疫苗與治療藥物。

夏托克說，也其他藥廠對投資VaxEquity有興趣，但是阿斯特捷利康的興趣並不僅限於傳染性疾病，而是在其他方面都想運用這項技術，因此夏托克決定接受阿斯特捷利康的投資入股。VaxEquity是2020年由夏托克以及Morningside創投基金共同創立。

阿斯特捷利康先前利用另一種病毒載體技術，與牛津大學共同開發出新冠疫苗在全球使用。美輝瑞與德BioNTech，及美莫德納開發的新冠疫苗就是採用mRNA技術。夏托克表示：「我們從這場疫情學到的是mRNA技術真的有用，且速度可很快。」

阿斯特捷利康生物製藥研發部執行副總裁潘加洛斯說，mRNA技術有機會廣泛使用在各種治療藥物，目前與VaxEquity合作集中在呼吸道疾病以及癌症。

疫苗 投資 癌症

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