美歐PMI雙降 景氣熱度趨緩

歐元區九月PMI初估值「明顯」下降。（路透）

全球供應鏈 大亂與缺工缺料等問題，正大幅拖慢美國 和歐元區的商業活動擴張腳步，美國民間企業景氣擴張速度放緩至一年來最慢，歐元區也是五個月來最弱，顯示這兩個地區第3季經濟成長率將減慢。

美國9月IHS Markit製造業與服務業綜合採購經理人指數（PMI）初估值降至54.5，雖仍高於象徵景氣榮枯線的50，卻是去年9月來最低，主因為供應持續受限、以及需求攀峰，也符合美國本季經濟成長將大幅放慢的市場預期。

美國本月製造業PMI降至60.5，為五個月來最低，服務業PMI滑落至54.4，是14個月低點。IHS Markit首席商業經濟學家威廉森指出，服務業需求冷卻，引領整體企業活動放緩，儘管製造品的需求有韌性得多，但工廠卻愈來愈難取得足夠原料和勞工的問題，因而難以滿足需求。

歐元區9月IHS Markit製造業與服務業綜合PMI初估值也降至56.1，低於市場預估的58.5，德國與法國成長減緩最為明顯，主因為需求已經於夏季時到達頂峰，且供應鏈瓶頸傷害服務業與製造業動能。歐元區本月製造業與服務業擴張勢頭都不如預期，服務業PMI劇降到56.3，是5月來最低，製造業PMI也下滑至58.7，為2月來低點。

企業投入成本則上漲到21年來最高點。綜合產出分類指標從59降到55.6，是八個月來低點。投入價格分類指標衝到70.5，預料上漲勢頭至少將持續數月。

威廉森說，「由於供給延誤、短缺及投入價格上漲，不只製造業備受約束，現在連服務業也承受壓力，客戶與營收流失不少」。他並指出，「如果投入價格上漲及供應鏈干擾無法消退，未來幾個月景氣將進一步走軟；秋季疫情 若再度升高，情況將會更糟」。

儘管過去一個月來肺炎病例大幅減少，但德、法等主要國家擔心秋、冬季疫情可能惡化，因此大部分的限制措施仍不太可能很快就取消。