挪威、巴西升息 Q4還有動作

挪威央行上調基準利率1碼至0.25%。（路透資料照片）

挪威和巴西央行 9月都決議升息 ，並都表示今年內可能會再度調升，英國和南非央行則都釋出鷹派訊息，促使市場預期可能提前升息時點。

挪威央行23日宣布，上調基準利率 1碼至0.25%，符合市場預期，以回應國內強勁的疫後經濟復甦，也成為貨幣交易量排行前十名貨幣的國家中，首個在新冠疫情後升息的國家。

央行總裁歐森表示，挪威經濟正逐漸恢復正常，暗示政策利率也適合開始正常化，「基於委員會目前對經濟前景和風險平衡的評估，政策利率最可能會在12月再度調升」。

挪威央行升息，反映這個北歐國家的經濟復甦速度比預期還快，而且1.4兆美元的主權財富基金能夠支撐財富支出，提高了挪威貨幣政策的彈性。挪威是該地區疫情期間唯一避免採取負利率或量化寬鬆的國家。

巴西央行22日也上調基準利率1個百分點至6.25%，且預告下次10月開會時，也可能再升息1個百分點，以確保通膨能夠降至央行的目標值。該央行3月來已累計升息4.25個百分點，卻始終難以控制住飆漲的物價。巴西8月通膨年升率為9.68%，今年消費者物價漲幅預估將達8.35%，明年則為4.1%，都超過央行設定的目標。

英國央行23日雖然維持基準利率於0.1不變，購債計畫規模目標也沒變，但預估今年通膨率將達到4%以上，認為升息論據「似乎已增強」，促使市場預期該央行可能會在2月前升息。但許多經濟學家指出，英國經濟成長仍面臨不少挑戰，升息還為時過早。