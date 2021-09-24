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南韓調漲電價 八年來第一次

編譯湯淑君／綜合報導

國營的南韓電力公司（KEPCO）23日宣布調漲第4季電價，以反映全球能源價格上漲造成燃料成本升高。這將是南韓電價八年來首次調漲。

KEPCO打算自10月起，每度（kWh）電費調漲3韓元（0.0025美元），是2013年11月來首次調高。以四口之家每戶每月用電350度計算，平均每月電費帳單將多繳1,050韓元。

這家國營電力公司的主管解釋，作為南韓發電主要燃料的液化天然氣（LNG）價格勁揚，不得不做此決定。

一改往年電費採固定費率計價，KEPCO今年開始改用電價與全球燃料價格連動的彈性費率制，設法改善獲利能力。按現行新制，電費計算方式每三個月調整一次，視LNG、煤和石油國際行情的季比變化而定。

之前，儘管全球燃料價格波動，KEPCO顧慮到新冠肺炎疫情尚未平息，為避免加重南韓家庭財務負擔，一直避免調漲電價；調漲電價也可能使通膨火上加油。

第4季電價調漲，反映6月至8月期間燃料價格的波動。例如，LNG價格6月時每公斤548.04韓元，到8月時已飆上601.85韓元，漲幅將近10%。照理來說，電費應跟著每度調高10.8韓元，但每季漲幅依南韓法律規定以每度3韓元為限。

南韓 石油 帳單

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