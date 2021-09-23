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羅比尼：全球掉入債務陷阱

編譯葉亭均、林聰毅、陳律安／綜合報導
「末日博士」羅比尼擔心全球陷入債務陷阱，央行為避免股債市和經濟崩潰，無法將利率正常化。（路透）
「末日博士」羅比尼擔心全球陷入債務陷阱，央行為避免股債市和經濟崩潰，無法將利率正常化。（路透）

有「末日博士」封號的經濟學者羅比尼（Nouriel Roubini）預言，新冠肺炎疫情後的世界顯然又將重蹈覆轍，他擔心全球陷入債務陷阱，各國央行為避免股債市和經濟崩潰，無法將利率正常化。

目前擔任Roubini Macro Associates董事長兼執行長的羅比尼，以準確預測到引發2008年金融危機的次貸危機而聞名。他21日接受彭博電視專訪時表示：「我擔心我們會掉入債務陷阱」，「由於債務比的因素，當央行想要逐步撤回非傳統貨幣政策時，債市、信用市場、股市和經濟都存在崩盤風險，因此他們將陷入債務陷阱，無法使政策利率正常化」。

羅比尼說，當新冠疫情開始籠罩全球經濟時，寬鬆貨幣政策和刺激財政政策被視為是「支撐金融體系」的必要條件，但結果卻相當極端。

羅比尼說：「我們正身處債務超級周期」， 「最終，各國央行掉入陷阱。人們說他們將使政策利率正常化，但由於民間和公共債務的債務水準太高，如果他們試圖這麼做，市場將崩盤，經濟將崩潰。」

談到展望前景，羅比尼認為全球經濟成長率將下滑，而通膨率會升高，這不僅僅是受近期的缺工缺料影響，在中期，九項負面供應的震撼會壓低成長潛力，並提高生產成本，包括去全球化和貿易保護主義興起、全球供應鏈巴爾幹化、已開發經濟體和新興市場的人口老化、南方較貧窮國家的民眾，想移民北方的富裕國家會受到限制、美中可能在貿易和科技上脫鉤，最後甚至資訊脫鉤。

他指出，氣候變遷可能提高能源和糧食價格、疫情可能復熾並再度擾亂供應鏈，而網路攻擊也可能衝擊生產。

最後，所得和貧富不均的情況更嚴重，可能導致政府的貨幣和財政政策有利於勞工和工會，從而推高薪資成本。他說，在中期，由於貨幣和財政政策均相當寬鬆，再加上負面供應的震撼，可能導致1970年代的停滯性通膨）重演。

種種可怕的預測正是羅比尼為何有時被稱為「末日博士」，而他現在自稱：「現實主義博士」（Dr. Realist）。

貨幣 疫情 央行

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