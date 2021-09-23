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天然氣價歷史高點 衝擊全球供應鏈

編譯湯淑君／綜合報導

全球天然氣價格漲上歷史高點，迫使一些能源密集產業減產，而這股趨勢又進一步擾亂食品等產業的全球供應鏈，可能導致企業把增加的成本轉嫁給顧客。

路透報導，礙於能源價格竄升，包括鋼鐵生產商、肥料廠和玻璃製造商在內的公司，已被迫暫停或降低在歐洲和亞洲的生產。

受影響的包括全球兩家肥料大廠，他們已表示將在歐洲減產。英國21日也表示，政府同意向其中一家伸出援手，助其重啟生產用於食品生產的二氧化碳副產品，以免供應短缺。

近幾個月來全球天然氣大漲，主要反映以下因素：疫情復甦帶動需求增加，亞洲需求尤其明顯；天然氣庫存量低；以及俄羅斯天然氣供應異常吃緊。歐洲天然氣價格今年來漲幅超過250%，亞洲天然氣價格從1月下旬至今暴漲約175%。美國天然氣價格躍上數年來高峰，眼看就要比年初價位倍增。同時，電價也扶搖直上，因為許多電廠用天然氣發電。天然氣成本節節高漲，已讓業者大喊吃不消，庫存量異常低的歐洲尤其受苦。

挪威肥料大廠雅苒國際集團（Yara）上周五表示，由於天然氣價格飆高，將大砍歐洲氨（ammonia）產量40%左右。

之前，美國CF Industries已宣布，因為天然氣價格大漲，旗下兩座英國廠不得不暫停生產作業。天然氣是氮肥最重要的一項投入成本。

一些產業，包括食品工業，紛紛籲請政府介入。例如，英國的肉品加工業者警告，五天之內恐面臨因二氧化碳用光而被迫停產的窘境。倚賴天然氣生產碳酸飲料的軟性飲料製造商表示，目前供應量位於低水位。

天然氣 英國 美國

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